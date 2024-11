O Cineteatro Paraíso, em Tomar (Santarém), vai receber, de 20 a 24 deste mês, 45 curtas-metragens, 20 das quais a concurso, na oitava edição do Planos – Festival Internacional de Curtas-Metragens de Tomar.

Com quatro sessões competitivas e 20 filmes de oito países a concurso, a programação apresenta um programa “eclético” para públicos que vão desde a infância até à idade sénior e que inclui, igualmente, várias sessões especiais, seis das quais dedicadas ao público infantil, com o projeto “Planinhos”.

Nesta edição, que vai decorrer no cineteatro Paraíso, a organização definiu um alinhamento composto por 45 curtas-metragens, divididas em várias sessões, competitivas e não competitivas.

As quatro sessões competitivas, formadas por 20 curtas-metragens, “escolhidas de entre centenas de candidaturas”, integram uma “seleção variada em estilos e géneros", com filmes provenientes da Bélgica, Brasil, Espanha, Indonésia, Irão, Irlanda, Turquia e Portugal.

Os vencedores das várias categorias em competição serão conhecidos no sábado, 23 de novembro, e podem ser vistos ou revistos no dia seguinte, numa sessão especial composta por alguns dos filmes vencedores.

Em comunicado, a Câmara de Tomar realça que o Planos Film Fest apresenta um programa “eclético e criteriosamente selecionado”, que visa levar a Tomar “um olhar crítico e contemporâneo sobre o panorama mundial do cinema em formato curto”.

Além das sessões competitivas, terão lugar várias sessões especiais com a presença de convidados e parceiros do festival, com a abertura do evento a contar com música, pelos Indignu, de Barcelos, que sobem a palco na noite de 20 de novembro.

No leque das sessões fora de competição, o município destaca, entre outras, uma retrospetiva do trabalho do realizador Gonçalo Almeida.

O cineasta, que já venceu o troféu de Melhor Curta-Metragem Nacional no Planos, em 2022, com o filme “A Rapariga de Saturno”, volta a Tomar para mostrar cinco das suas curtas e falar sobre o seu percurso profissional.

“De forma a solidificar e fortalecer as boas relações e o intercâmbio cultural com outros certames do género", este ano haverá também espaço para duas sessões especiais a cargo dos festivais Curt’Arruda e Leiria Film Fest, acrescenta a mesma nota.

Direcionado para o público infantil, o município destaca o regresso do Planinhos, este ano com seis sessões especiais dedicadas às escolas e às famílias.

Já o público juvenil poderá encontrar na tarde de quinta-feira, 21 de novembro, uma sessão especial, onde serão exploradas temáticas atuais no âmbito da cidadania e inclusão, acrescenta a mesma nota.

Com entrada livre, o Planos Film Fest foi criado em 2016 com o objetivo de ser “um espaço de reflexão e divulgação de novas produções do cinema em dose curta a nível mundial, da mesma forma que possibilita a oportunidade de novos talentos poderem assim divulgar as suas obras”, afirma o município tomarense.

A programação completa pode ser consultada em www.planosfilmfest.pt.