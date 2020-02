Entre os convidados da Monstra estará o autor espanhol de BD e realizador Miguelanxo Prado, por conta do filme "De Profundis", que incluirá uma exposição com 60 desenhos originais.

Olhando para trás, o festival contabilizou um milhão de espectadores, metade dos quais crianças e jovens, e mais de 15 mil filmes exibidos.

Um dos papéis principais da Monstra tem sido unir as pessoas através do cinema de animação e mostrar diferentes cinematografias para os mais novos, referiu Galrito ao apresentar estes dados dos vinte anos.

Nesta edição, que tem como convidado “o Mundo”, estarão representados 96 países e serão dedicadas retrospetivas a “grandes realizadores mundiais”, havendo três estreias mundiais, de filmes de Portugal, do Canadá e dos Estados Unidos.

Para a competição de curtas-metragens foram selecionados 183 filmes, de 3.553 inscritos e para a de longas foram sete entre 57 inscrições. Os filmes em competição são provenientes de 82 países.

Além dos filmes, o programa inclui seis exposições, uma das quais – “O mundo animado de Tim Burton”, no Museu da Marioneta – inaugurada em 05 de fevereiro.

A Sociedade Nacional de Belas Artes acolhe “O Mundo em Animação”, composta por três mostras, e o Instituo Cervantes recebe uma exposição dedicada a “De Profundis”, do autor de banda desenhada galego Miguelanxo Prado. A mostra que assinala os 20 anos do Monstra estará patente do cinema São Jorge.

As sessões de música incluem a exibição de “Solar Walk”, de Réka Bucsi com acompanhamento pela Big Band da Escola Superior de Música de Lisboa, e a atuação do trio TimeSpine, composto por Adriana Sá, John Klima e Tó Trips.

A programação do Monstra inclui ainda oficinas, ‘masterclasses’ e conversas, que contam com a participação, entre outros, de Kamila Kater, Rodostina Nykova, Joan Grantz, Miguelanxo Prado e Spela Kadez.