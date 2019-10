O Festival Olhares do Mediterrâneo leva este ano ao cinema São Jorge, em Lisboa, entre 30 de outubro e 03 de novembro, 55 filmes que privilegiam o olhar feminino sobre o mundo, entre os quais seis produções portuguesas.

Iniciativa do grupo Olhares do Mediterrâneo e do Centro em Rede de Investigação em Antropologia (CRIA), a 6.ª edição de Olhares do Mediterrâneo - Women's Film Festival, apresenta 40 filmes inéditos em Portugal e três estreias internacionais, entre os 55 filmes selecionados, anunciou a organização.

Com obras provenientes de 30 países, entre os quais Portugal, na edição de 2019 sobressaem, em número, os filmes de países de língua árabe.

Do documentário ("Family in Exile", "Like the Sun", "Nar", "Tahiti") à ficção ("Lollipop", "Eyebrows"), estas obras inéditas em Portugal percorrem géneros tão distintos como o drama ("Black Mamba"), o humor ("Into Reverse", "Flouty Express") ou a ficção científica ("Overcast").

Entre os filmes portugueses participantes, contam-se “O termómetro de Galileu”, uma longa-metragem de Teresa Villaverde, e “A era das ovelhas”, filme de animação de Sara Augusto, Eva Mendes e Joana Derosa, ambos na competição geral.

“Camel Toe”, documentário de Alexandra Barbosa, e “Flor de Lótus”, documentário de Ana Paula Junqueira, Maria Clara Norbachs e Marisa Alves Pedro, integram a secção competitiva Começar a Olhar, dedicada a obras feitas em contexto escolar ou de formação.

Fora de competição vão ser exibidos “Mayday”, de Miguel Gaspar, e “Um Ramadão em Lisboa”, de Amaya Sumpsi, Carlos Lima, Catarina Alves Costa, Joana Lucas, Raquel Carvalheira, e Teresa Costa.

A edição deste ano do festival, que conta com duas estreias em Portugal na abertura e no encerramento, “mantém a matriz de promover a exibição de filmes em cujas equipas artísticas se destacam mulheres oriundas do Mediterrâneo, ou que trabalhem em países mediterrânicos, e a sua programação apresenta uma maioria de obras inéditas em Portugal”.

A 31 de outubro, a sessão de abertura apresenta "Paradise Without People" (foto), da italiana Francesca Trianni, com a presença da realizadora e da montadora Loulwa Khoury.

Primeira longa-metragem documental da vídeo-jornalista da revista internacional Time, o filme acompanha duas mulheres oriundas da Síria que dão à luz no mesmo hospital grego, no auge da crise europeia dos refugiados, e a sua vida nos anos seguintes, através da maternidade, casamento e luta para procurar asilo.

A edição deste ano encerra a 03 de novembro com “Freedom Fields", da líbia-britânica Naziha Arebi, um documentário filmado ao longo de cinco anos, que segue três mulheres e a sua equipa de futebol na Líbia pós-revolução, enquanto o país mergulha na guerra civil e as esperanças utópicas da Primavera Árabe começam a esvair-se.

Em estreia internacional estão "Nar", de Meriem Achour-Bouakkaz, uma coprodução argelina e canadiana; o libanês "Overcast", de Vanessa Chawi e "During Roland Garros", de Snježana Tribuson (Croácia).

“Em 2019, a variedade e a vitalidade do cinema mediterrânico está espelhada nos temas que atravessam a programação de Olhares do Mediterrâneo - Women's Film Festival, que abarcam desde o corpo das mulheres e a sua expressão, aos direitos e igualdade de género e às relações familiares e afectos; dos diferentes espaços em que habitamos no mundo de hoje, às migrações e deslocações em busca de refúgio”, destaca a organização.

A exposição fotográfica "Finding Home" apresenta fotografias de Lynsey Addario e, tal como o filme de abertura, surge na sequência de um projeto multimédia vencedor do 1.º prémio na categoria “Innovative Storytelling” da World Press Photo 2018.

Este projeto resultou da colaboração entre Lynsey Adario, Francesca Trianni e Loulwa Khoury e as três autoras marcam presença nesta edição do festival, onde a realizadora de "Paradise Without People" realiza uma ‘masterclass’ sobre ‘digital storytelling’.

A programação paralela desta 6.ª edição integra ainda três mesas-redondas: "O Trabalho Coletivo em Documentário", a partir do filme português "Um Ramadão em Lisboa", "A Criminalização da Ação Humanitária no Mediterrâneo", em colaboração com a Associação HuBB - Humans Before Borders, e "Seduções de Sexualidades", um debate a partir dos filmes "Camel Toe", "Non è Amore Questo" (Itália) e "Seduction LTD" (Israel).

É ainda possível participar em várias conversas, oficinas de cinema e teatro para adultos e crianças, assistir a concertos com os grupos Uxu Kalhus e B'rbicacho, entre outras iniciativas.

O Olhares do Mediterrâneo - Women's Film Festival promove a exibição de filmes feitos por mulheres oriundas do Mediterrâneo, ou que trabalhem em países mediterrânicos, com o objetivo de divulgar o papel da mulher na criação cinematográfica.