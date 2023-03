As programadoras Neva Cerantola e Melika Gothe, a autora Tamara Bos, a editora Carla Oliveira e a pedagoga Maria Emília Brederode Santos estão entre as convidadas do primeiro Encontro sobre Cinema Infantil em Portugal, que acontece esta semana em Lisboa.

O encontro está marcado para quinta e sexta-feira no Cinema São Jorge, em Lisboa, no âmbito do festival de cinema Play.

Ao longo de dois dias, vários profissionais participam em debates que relacionam a educação e o cinema pensado para públicos mais novos, abordando, por exemplo, a escrita de argumentos, a programação de festivais e o próprio conceito de cinema infantil.

Nos debates estarão ainda presentes, entre outros, a coordenadora do Plano Nacional de Cinema, Elsa Mendes, a diretora do teatro LU.CA, Susana Menezes, a investigadora Mariana Liz e o argumentista Nuno Artur Silva.