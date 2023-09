O festival de cinema Porto/Post/Doc vai assinalar a 10.ª edição, em novembro, com um programa temático que coloca a questão de “por onde andam os nossos contadores de histórias?”, anunciou hoje o evento.

Este programa vai contar com três filmes da jornalista e realizadora libanesa Jocelyne Saab, o filme “Candy Mountain”, de Rudy Wurlitzer e Robert Frank (com Tom Waits e Joe Strummer no elenco), “Fragments of Paradise”, de K.D. Davison sobre Jonas Mekas, “Mishima: A Life In Four Chapters”, de Paul Schrader, “Nam June Paik: Moon is the Oldest TV”, de Amanda Kim, e “Werner Herzog: Radical Dreamer”, de Thomas von Steinaecker.

“Uma lista de oito filmes que deixam um convite para a redescoberta de figuras centrais na realização e representação, unida pela vontade de fazer das salas de cinema um ponto de reflexão sobre as questões artísticas, culturais e políticas que, inevitavelmente, marcam a temporalidade e existência destes filmes”, escreve a organização do Porto/Post/Doc, em comunicado hoje divulgado.

A organização do festival, que este ano se realiza entre 17 e 25 de novembro em vários espaços do Porto, deixa ainda um desafio aos espectadores: “o de reconstruir a sua relação com o outro, com o cinema e com as instituições, através de um diálogo partilhado entre o individual e o coletivo, num contraponto com um tempo que se debate com a cultura de ‘fake news’ e de histórias que ficam por contar”.

O festival remete mais novidades da programação para as próximas semanas.