Billie Lourd, filha de Carrie Fisher (e neta de Debbie Reynolds), é o terceiro nome confirmado no elenco da comédia romântica "Ticket To Paradise".

O projeto está a avançar rapidamente em Hollywood por juntar Julia Roberts e George Clooney e a rodagem arranca no outono.

Billie Lourd será Wren Butler, que terminou recentemente a o curso universitário e acompanha a sua melhor amiga Lily numa viagem de pós-graduação ao Bali. Quando Lily decide abruptamente casar com um natural da ilha, os seus pais divorciados (Roberts e Clooney) juntam forças e viajam para impedi-la de repetir o erro que eles acham que fizeram há 25 anos.

Entretanto, enquanto espera pelo casamento, também Wren se apaixona por um médico local.

Este será o papel de mais relevo para a atriz de 28 anos, que se estreou no cinema ao lado da mãe como a Tenete Connix em "Star Wars: Episódio VII - O Despertar da Força" (2015) e se fez notar ainda no filme "Booksmart: Inteligentes e Rebeldes" e principalmente na antologia "American Horror Story".

O papel de Lily ainda não tem finalista.

"Ticket To Paradise" avançou rapidamente na subsidiária britânica do estúdio Universal Pictures, a produtora Working Title, que contribuiu ao longo do anos para o género com filmes incontornáveis como "Quatro Casamentos e Um Funeral", "Notting Hill" (com a própria Roberts), "Era Uma Vez Um Rapaz", "O Amor Acontece" e a trilogia "Bridget Jones".

Sgundo a imprensa especializada, a combinação entre Julia Roberts e George Clooney, que trabalharam juntos na saga "Ocean´s Eleven" e no drama "Money Monster" mas nunca fizeram uma comédia romântica, despertou rapidamente a cobiça das plataformas de streaming, mas a Universal, que continua a privilegiar o lançamento dos filmes nos cinemas, "meteu o pé" e não deixou.

O realizador é Ol Parker, o mesmo de "Mamma Mia! Here We Go Again".