Os censores nas Filipinas permitiram a estreia de "Barbie" nos cinemas nacionais depois de pedirem ao seu distribuidor de Hollywood para borrar um mapa que alegadamente mostrava as reivindicações da China sobre o disputado Mar do Sul da China.

A comédia de fantasia sobre a famosa boneca, dirigido por Greta Gerwig e protagonizado por Margot Robbie e Ryan Gosling, está programado para estrear no país do Sudeste Asiático a 19 de julho.

Depois de rever o filme duas vezes e consultar oficiais de relações exteriores e especialistas jurídicos, o Conselho de Classificação e Revisão de Filmes e Televisão do governo disse que permitiria que ele fosse exibido.

Os censores começaram a examinar "Barbie" na semana passada, após o Vietname proibir o filme devido a cenas com um mapa a mostrar a chamada linha de nove traços, que a China usa para justificar as suas reivindicações marítimas.

Pequim reivindica quase todo o Mar do Sul da China, apesar das reivindicações rivais de outros países do Sudeste Asiático, incluindo Filipinas, Malásia e Vietname.

Mas após um exame "meticuloso" do filme, os censores filipinos convenceram-se de que o "mapa em estilo de desenho" não representava a linha de nove traços.

"Em vez disso, o mapa retratou a rota da jornada fictícia da Barbie desde a Barbie Land até ao 'mundo real', como uma parte da história", disse o conselho de censura em comunicado.

"Tenham a certeza de que o Conselho esgotou todos os recursos possíveis para chegar a esta decisão, pois não hesitámos no passado em sancionar cineastas/produtores/distribuidores por exibirem a fictícia 'linha de nove traços' nos seus materiais", acrescenta o texto oficial.

O mapa controverso

Numa carta separada ao senador filipino Francis Tolentino, que criticou o filme por "violar os direitos dos pescadores filipinos", os censores disseram que pediram ao estúdio de Hollywood Warner Bros. para "borrar" as controversas linhas do mapa.

As linhas tracejadas desenhadas de "maneira infantil" apareceram em vários locais no mapa à volta de massas de terra identificadas como Europa, América do Norte, América do Sul, África e Ásia', disseram os censores.

Apenas oito traços foram encontrados à volta da massa de terra rotulada como "Ásia".

"Além disso, Filipinas, Malásia e Indonésia não são visíveis no mapa", disse o conselho na carta datada de 11 de julho e partilhada com os jornalistas.

"Isso contrasta fortemente com os mapas encontrados nos filmes proibidos 'Abominável' (2019) e 'Uncharted' (2022)", continua a carta.

O estúdio Warner Bros. não respondeu imediatamente ao pedido de comentário da France-Presse.

Mas um porta-voz foi citado pela Variety dizendo que o mapa era um "desenho de giz de cera infantil" e "sem intenção de fazer qualquer tipo de declaração".

A aprovação de "Barbie" pelas Filipinas coincidiu com o sétimo aniversário de uma decisão internacional de que as reivindicações históricas da China sobre o Mar do Sul da China não têm base legal.