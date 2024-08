O pequeno estúdio independente Briarcliff Entertainment planeia lançar "O Aprendiz" menos de um mês antes de o ex-presidente republicano e a vice-presidente democrata Kamala Harris se enfrentarem na disputada eleição presidencial do país, de acordo com o meio especializado.

Contactados pela AFP, representantes do estúdio não responderam imediatamente.

O filme explosivo sobre a juventude de Trump, interpretado por Sebastian Stan ("Capitão América: O Soldado do Inverno"), causou grande impacto no Festival de Cinema de Cannes em maio.

Na cena mais comentada, Trump viola a sua primeira esposa, Ivana, depois de ela o ridicularizar por estar a ficar gordo e careca. Na vida real, Ivana acusou-o de abuso sexual durante o processo de divórcio, mas depois voltou atrás com a acusação. Ela morreu em 2022.

O filme também mostra Trump a sofrer de disfunção erétil e a passar por um procedimento de lipoaspiração e cirurgia para a queda de cabelo.

Poucas horas após a exibição de "O Aprendiz", em maio, os advogados de Trump prometeram processar os produtores e chamaram o filme de "lixo" e "pura difamação maliciosa".

Além disso, complicando ainda mais a situação do "biopic" , um dos seus primeiros financiadores foi o bilionário pró-Trump Dan Snyder, que, segundo relatos, ficou descontente com a representação do republicano e tentou bloquear o filme.

De acordo com o Hollywood Reporter, Snyder vendeu sua participação financeira na produção. O lançamento nos cinemas dos Estados Unidos está previsto para 11 de outubro, segundo o Los Angeles Times.

A interpretação de Sebastian Stan como o jovem magnata do setor imobiliário nova-iorquino recebeu críticas amplamente positivas em Cannes.

O guião do filme foi escrito por Gabriel Sherman, um jornalista que cobria o setor imobiliário para o New York Observer e que conversava regularmente com Trump.

Longe de ser um simples ataque, a longa-metragem retrata Trump como um alpinista social ambicioso mas ingénuo, que tenta desesperadamente navegar pelo mundo competitivo dos negócios imobiliários e da política de Manhattan.

No entanto, a decência de Trump é gradualmente corroída à medida que ele aprende as artimanhas dos negócios e do poder com o seu mentor Roy Cohn, interpretado por Jeremy Strong ("Succession").

O realizador do filme, Ali Abbasi, disse à AFP que incluiu a cena de violação para mostrar como Trump se distanciou das "relações humanas que o definem e que o mantêm em cheque como ser humano".

Stan acrescentou que o comportamento do jovem Trump "é muito mais relacionável do que gostaríamos de admitir".

A Briarcliff Entertainment foi fundada em 2018 por Tom Ortenberg, que anteriormente ajudou a conduzir campanhas para os Óscares para os vencedores de melhor filme "Spotlight" e "Crash". Espera-se que ele promova "O Aprendiz" na próxima temporada de prémios de Hollywood.