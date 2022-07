Julius Onah foi escolhido pelos estúdios Marvel para realizador "Capitão América 4", confirmou a imprensa-norte-americana.

O cineasta norte-americano de origem nigeriana de 39 anos assinou várias curtas-metragens antes de fazer as longas "The Girl Is in Trouble" (2015), "O Paradoxo Cloverfield" (2018) e "Luce" (2019).

Julius Onah

Após a revista The Hollywood Reporter escrever na sua notícia que não se sabia se Chris Evans voltaria a ser Steve Rogers, também conhecido como o primeiro Capitão América, o ator foi rápido a parar as especulações com uma curta resposta nas redes sociais: "Sam Wilson é o Capitão América".

Com a retirada de Evans e a passagem do escudo em "Vingadores: Endgame" e as aventuras na série "O Falcão e o Soldado de Inverno" para o Disney+, Anthony Mackie deverá ser o protagonista do novo filme, após ter começado como Sam Wilson (o Falcão) no Universo Cinematográfico Marvel em "Capitão América: O Soldado de Inverno" (2014).

O quarto filme "Capitão América" foi escrito por Malcolm Spellman, o criador e principal responsável pelos argumentos de "O Falcão e o Soldado de Inverno", em parceria com Dalan Musson, também da série.

Dentro do secretismo habitual da Marvel, não se sabe se Sebastian Stan estará envolvido no novo projeto, ainda sem título ou data de estreia.