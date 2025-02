O blockbuster de animação chinês "Ne Zha 2", baseado na mitologia tradicional, bateu vários recordes de bilheteira a caminho de se tornar o filme de maior sucesso comercial de todos os tempos do país.

A história de uma jovem divindade rebelde que luta contra dragões é o primeiro filme a faturar mais de mil milhões de dólares num único mercado (960 mil euros), superando "Star Wars: O Despertar da Força", que arrecadou 936 milhões nos EUA em 2015.

Lançado em 29 de janeiro para coincidir com o feriado do Ano Novo Lunar, um período nobre de exibição de filmes na China, o filme reacendeu a indústria cinematográfica do país, que viu em 2024 as receitas de bilheteira caírem 23% em comparação com o ano anterior.

Uma sequela preparada ao longo de cinco anos, "Ne Zha 2" - que se baseia no romance do século XVI "Investidura dos Deuses" [tradução literal] - aproveitou tanto a crescente procura por produtos inspirados nas histórias tradicionais chinesas quanto o orgulho nacional pelo progresso tecnológico da China.

"Ne Zha está profundamente enraizado na cultura chinesa", disse à France-Press (AFP) Gao Zhen, de 36 anos, que assistiu ao filme com o seu filho em Pequim.

"Identificamo-nos com as personagens e a história."

O público também apontou os efeitos especiais do filme como prova de que a indústria cinematográfica chinesa está a atingir, ou mesmo a superar, as propostas de Hollywood.

“Os filmes estrangeiros podem ser visuais deslumbrantes, mas o cinema chinês também domina agora essas técnicas”, disse Gao.

"Costumava preferir a animação ocidental, como Disney e Pixar. Mas agora a animação chinesa está a ficar mais forte e prefiro mais as produções nacionais", disse Qu Peihong, jornalista de 26 anos, à AFP.

Aumento da confiança

O "Ne Zha" original tornou-se o filme de animação que mais arrecadou nas bilheteiras da China após ser lançado em 2019, com o equivalente então a 720 milhões de dólares.

"Ne Zha 2" superou todos os antigos recordistas de bilheteira nacionais - incluindo o sucesso de ficção científica de 2019 "The Wandering Earth" e o filme de guerra patriótica de 2021 "The Battle at Lake Changjin" - em apenas nove dias.

Depois de um período árido de filmes de destaque na China no ano passado, o regresso de Ne Zha "aumentou a confiança das pessoas na indústria", disse Qu.

De acordo com relatos da imprensa local, o realizador Jiao Zi, cujo nome verdadeiro é Yang Yu, disse que originalmente tentou trabalhar com parceiros internacionais no filme, mas descobriu que os resultados não estavam de acordo com o nível de exigência e, em vez disso, usou uma equipa totalmente chinesa.

Alguns fãs especularam que o filme também contém simbolismo geopolítico oculto, sugerindo que o palácio do vilão é uma referência ao Pentágono dos EUA ou à Casa Branca, embora os cineastas não tenham comentado esses rumores.

"Este filme superou em muito as minhas expectativas, foi realmente emocionante. Quando saí do cinema, senti um profundo sentimento de orgulho como chinês", disse Zhang Zhengfa, de 22 anos, à AFP.

"Acho que haverá mais no futuro. Acredito que isto seja apenas o início."

Rebelião e inconformismo

O sucesso do filme prova que “a animação chinesa se tornou uma potência e pode rivalizar com a Disney e as animações japonesas no mercado interno chinês”, disse à AFP Ying Zhu, autora de “Hollywood na China” [tradução literal].

O filme “transformou um folclore tradicional num conto moderno de individualidade, que tocou o público”, disse.

O público concordou com a história de "rebelião e inconformismo" do filme, semelhante à forma como abraçou o enredo do videojogo de sucesso "Black Myth: Wukong" no ano passado, escreveu o presidente-executivo da empresa de dados BigOne Lab, Robert Wu, numa newsletter.

"Black Myth" combina o clássico romance chinês do século XVI "Journey to the West" com gráficos revolcuionários, e a personagem principal é um divertido e desafiador Rei Macaco que luta contra demónios.

Mas embora o jogo se tenha tornado um best-seller internacional, há menos certeza sobre como “Ne Zha 2”, baseado numa lenda pouco conhecida fora da China, será recebido noutros lugares, dada a receção limitada do original.

“Não acho que (o público estrangeiro) perceberá isto tão profundamente como nós”, disse Qu, um espectador. "Mas espero que este filme os ajude a compreender a cultura chinesa."