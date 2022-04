O filme "Mistida", do realizador português Falcão Nhaga, estará presente, em maio, no programa La Cinef do Festival de Cinema de Cannes, dedicado a obras feitas em contexto escolar, foi hoje anunciado.

Anteriormente conhecido como Cinéfondation, o programa La Cinef acolhe uma seleção oficial de curtas-metragens produzidas e realizadas por pessoas em formação em cinema e audiovisual. Na 25.ª edição do La Cinef estará "Mistida", curta-metragem do realizador português Falcão Nhaga, produzida pela Escola Superior de Teatro e Cinema. Protagonizado por Bia Gomes e Welket Bungué, "Mistida" é o filme de fim do curso de realização de Falcão Nhaga, de 21 anos, de ascendência guineense e cabo-verdiana. "Uma mãe imigrante, aflita das costas, liga ao filho para que ele a ajude a carregar os sacos de compras para casa. Durante o percurso, os dois conversam sobre o futuro através do passado, numa revinda às suas amarguras e alegrias", lê-se na sinopse divulgada pela Portugal Film. No total, foram escolhidos 16 filmes, a partir de 1528 obras de escola submetidas à apreciação do festival de Cannes. O festival revelou ainda a competição oficial de curtas-metragens, com nove filmes em disputa pela Palma de Ouro. O Festival de Cannes, em França, cumprirá a 75.ª edição de 17 a 28 de maio, abrindo com "Z (comme Z)", uma comédia de Michel Hazanavicius. Fora de competição, nas sessões especiais, estará o filme "Restos do Vento", do realizador português Tiago Guedes, que coassina o argumento com Tiago Rodrigues. Produzido pela Leopardo Filmes, "Restos do Vento" é protagonizado por Albano Jerónimo, Nuno Lopes, Isabel Abreu, João Pedro Vaz, Gonçalo Waddington e Leonor Vasconcelos. Fora de competição estará também "Tourment sur les îles", do realizador espanhol Albert Serra, com coprodução minoritária portuguesa pela Rosa Filmes. Da presença portuguesa no festival, há ainda a assinalar a seleção de "Fogo-Fátuo", novo filme do realizador português João Pedro Rodrigues, para a Quinzena de Realizadores. Na Semana da Crítica, outro dos programas paralelos, estarão "Alma Viva", da realizadora luso-francesa Cristèle Alves Meira, "Ice Merchants", 'curta' de animação de João Gonzalez, e "Tout le monde aime Jeanne", primeira obra da realizadora francesa Céline Devaux, rodada em Lisboa e com coprodução portuguesa pela O Som e a Fúria.