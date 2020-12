O projeto do filme "Légua", de Filipa Reis e João Miller Guerra, foi selecionado para o Cinemart, o mercado de coproduções do festival de cinema de Roterdão, que acontece online em fevereiro nos Países Baixos.

O festival de Roterdão anunciou hoje os 17 projetos cinematográficos selecionados para o Cinemart, e entre eles está o projeto da longa-metragem de ficção "Légua", assinada em conjunto por Filipa Reis e João Miller Guerra, e que terá coprodução entre Portugal, Brasil e França.

O filme conta com apoio financeiro do Instituto do Cinema e Audiovisual, de apoio a longas-metragens (250 mil euros) e no âmbito do protocolo luso-francês (30 mil euros).

Este é um regresso de Filipa Reis e João Miller Guerra ao festival de cinema de Roterdão, onde em 2018 estrearam o filme de ficção "Djon África".

O Cinemart decorrerá de 1 a 5 de fevereiro, colocando em contacto produtores e realizadores, apenas em formato ‘online’, por causa da pandemia da covid-19.

De acordo com a organização, os 17 projetos selecionados para o Cinemart ficam nomeados para vários prémios europeus, entre os quais o prémio Eurimages de desenvolvimento em coprodução.

O festival de cinema de Roterdão cumprirá a 50.ª edição expandido em duas fases, de 1 a 7 de fevereiro e de 2 a 6 de junho, à conta das medidas para controlar o novo coronavírus, com um formato online e em sala.

Além de realizadores, com trabalho entre o documentário e a ficção, Filipa Reis e João Miller Guerra também são produtores em Uma Pedra no Sapato, na qual trabalharam com nomes como Leonor Teles, José Filipe Costa e Marco Martins.