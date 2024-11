Dois projetos cinematográficos de Catarina Mourão e Tiago Hespanha vão receber apoio financeiro do programa europeu Eurimages, do Conselho da Europa, foi anunciado na quarta-feira.

De acordo com o Conselho da Europa, o programa de apoio a coproduções do Eurimages de 2024 vai contemplar 24 novos projetos cinematográficos, entre os quais “Hera”, de Catarina Mourão, e “Noites em Branco”, de Tiago Hespanha, ambos com coprodução com França.

“Hera”, que receberá 250.000 euros do Eurimages, é uma produção da O Som e a Fúria e representa a estreia de Catarina Mourão nas longas-metragens de ficção, depois de ter trabalhado sobretudo em documentário.

Catarina Mourão, que esteve na fundação da Associação pelo Documentário e da produção Laranja Azul, é autora de filmes como “A toca do Lobo” (2015) e “Astrakan 79” (2023).

“Noites em Branco” é um documentário de Tiago Hespanha, pela produtora Terratreme Filmes, e receberá 95.000 euros de financiamento pelo Eurimages.

Tiago Hespanha é um dos produtores da Terratreme, autor dos documentários “Visita Guiada” (2009) e “Campo” (2018) e coautor dos filmes “Revolução Industrial” (2014), com Frederico Lobo, e “No trilho dos naturalistas: São Tomé e Príncipe” (2016), com Luísa Homem.

Os dois projetos portugueses abrangidos pelo Eurimages também contam com apoio financeiro do Instituto do Cinema e Audiovisual.

O programa Eurimages apoiará 24 longas-metragens, de ficção, documentário e animação, com um total anunciado de 6,7 milhões de euros.

Desde que foi criado, em 1988, o programa Eurimages já apoiou a coprodução de mais de 2.500 filmes, num montante global de 716 milhões de euros de financiamento atribuído.