A grande produção de Spike Lee para a Netflix sobre quatro veteranos afro-americanos que regressam ao Vietname décadas após o fim da guerra para procurar os restos mortais do seu líder conquistou os prémios de Melhor Filme e Realização da National Board of Review (NBR).

Após "O Irlandês", de Martin Scorsese, "Da 5 Bloods: Irmãos de Armas" é o segundo filme consecutivo da Netflix a ganhar o prémio principal da mais antiga organização norte-americana a distribuir prémios anuais de cinema (foi fundada em 1909) e formada por cerca de 110 membros selecionados, que incluem cineastas, académicos e estudiosos da área de Nova Iorque.

"Da 5 Bloods" foi ainda distinguido pelo elenco, que inclui Delroy Lindo, Jonathan Majors, Clarke Peters, Norm Lewis, Isiah Whitlock Jr. e Chadwick Boseman.

Falecido em agosto do ano passado, Boseman foi também recordado com a atribuição do Prémio especial NBR Ícones.

LEIA A CRÍTICA "DA 5 BLOODS".

"Sound of Metal", da Amazon, é outro grande destaque no palmarés, com Riz Ahmed como Melhor Ator e Paul Raci o melhor secundário.

LEIA A CRÍTICA "SOUND OF METAL".

A Melhor Atriz para a organização foi Carey Mulligan por "Uma Miúda com Potencial", enquanto Youn Yuh-jung foi eleita como Atriz Secundária por "Minari", dois filmes a aguardar estreia nos cinemas portugueses.

No ano passado, "Parasitas", o vencedor dos Óscares, foi eleito o Melhor Filme Estrangeiro pelo NBR, mas para além de "Green Book - Um Guia Para a Vida" em 2018, a última vez as duas organizações coincidiram foi com "Quem Quer ser Bilionário".

Mas o TOP 10 da NBR é considerado muito relevante: com exceção de 2017, em que deixou de fora "A Forma da Água", desde 2004 que inclui o filme que acaba por triunfar nos Óscares.

Para 2020, essa lista junta "O Céu da Meia-Noite", "First Cow", "The Forty-Year-Old Version", "Judas and the Black Messiah", "Minari", "News of the World", "Nomadland", "Uma Miúda com Potencial", a animação "Soul" e "Sound of Metal".

Baseado neste precedente, a Netflix sofre um forte golpe na temporada de prémios com as ausências de "Mank", de David Fincher; "Ma Rainey: A Mãe do Blues", de George C. Wolfe, e "Os 7 de Chicago", de Aaron Sorkin.

Eis a lista completa dos melhores de 2020 segundo a National Board of Review:

Melhor Filme: "Da 5 Bloods: Irmãos de Armas"

Melhor Realizador: Spike Lee por "Da 5 Bloods: Irmãos de Armas"

Melhor Ator: Riz Ahmed por "Sound of Metal"

Melhor Atriz: Carey Mulligan por "Uma Miúda com Potencial"

Melhor Ator Secundário: Paul Raci por "Sound of Metal"

Melhor Atriz Secundária: Youn Yuh-jung por "Minari"

Melhor Argumento Original: "Minari"

Melhor Argumento Adaptado: "News of the World"

Melhor Longa-Metragem de Animação: "Soul"

Ator Revelação: Sidney Flanigan por ""Never Rarely Sometimes Always"

Melhor Estreia na Realização: Channing Godfrey Peoples por "Miss Juneteenth"

Melhor Filme em Língua Estrangeira: "La Llorona" (Guatemala)

Melhor Documentário: "Time"

Melhor Elenco: "Da 5 Bloods: Irmãos de Armas"

Prémio NBR Freedom de Liberdade de Expressão: "One Night in Miami", de Regina King

Prémio NBR Spotlight: Radha Blank por escrever, realizar produzir e interpretar "The Forty-Year-Old Version"

Distinção em Fotografia: Joshua James Richards por "Nomadland"

Prémio NBR Ícones (prémio especial): Chadwick Boseman

Top 5 de Filmes de Língua Estrangeira: "Apples" (Grécia"), "Collective" (Roménia), "Dear Comrades!" (Rússia), "El Agente Topo" (Chile) e "La Nuit des Rois" (Costa do Marfim)

Top 5 de Documentários: "All In: The Fight for Democracy", "Boys State", "Dick Johnson is Dead", "Miss Americana" e "The Truffle Hunters"

Top 10 Filmes Independentes: "O Ninho", "Posto de Combate", "The Climb", "Driveways", "Farewell Amor", "Miss Juneteenth", "Never Rarely Sometimes Always", "Relic", "Saint Frances" e "Wolfwalkers".