A estreia mundial da película aconteceu em fevereiro deste ano no Festival de Berlim, na competição Berlinale Shorts, vencendo agora o prémio principal do Festival de Curtas Metragens de Hamburgo, que decorre na Alemanha até domingo.

"Este prémio assume ainda mais importância no ano em que a nova diretora do festival, Maike Mia Hoehne, que dirigia anteriormente a competição de curtas metragens do Festival de Berlim, trouxe uma nova visão ao festival", segundo um comunicado da Portugal Film.

O júri desta 35.ª edição do festival foi composto por Pela del Álamo, realizador e diretor do festival Curtocircuito, Peter Van Hoof, programador do festival de Roterdão, Ana David, programadora do festival IndieLisboa, Jennifer Reeder, realizadora, e Pawel Wieszczecinski, distribuidor da Kinoscope.

A curta-metragem de 29 minutos do realizador português Jorge Jácome é representada pela Portugal Film - Agência Internacional de Cinema Português.