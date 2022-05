"Triangle of Sadness", vencedor da Palma de Ouro no 75.º Festival de Cannes, que terminou este fim de semana, irá estrear nos cinemas em Portugal, revelou a distribuidora Alambique na terça-feira.

A comédia de denúncia e da sátira mais feroz sobre as aventuras dos passageiros de um cruzeiro de luxo numa ilha deserta, onde se destaca no elenco o norte-americano Woody Harrelson, colocou o sueco Ruben Östlund, de 48 anos, num muito exclusivo grupo de cineastas com duas Palmas, como os irmãos Dardenne, Michael Haneke e Ken Loach, já que tinha ganho com "O Quadrado" em 2017.

"Triangle of Sadness"

Ainda sem revelar datas, a Alambique tem mais dois filmes premiados da competição oficial do festival para levar aos cinemas nacionais.

"Decision to Leave" valeu o prémio de Realização ao veterano Park Chan-wook, que deixou a violência de “Oldboy - Velho Amigo”, a longa-metragem que marcou Cannes em 2003, para propor uma história de amor entre um agente e uma imigrante chinesa.

O segundo filme é "Broker", premiado pelo Melhor Ator Song Kang-ho, três anos após visitar Cannes e ganhar fama internacional com "Parasitas", que é realizado pelo japonês Hirokazu Kore-eda, que após ganhar a Palma em 2018 com "Shoplifters – Uma Família de Pequenos Ladrões", regressou com uma nova história sobre famílias, mas centrado no abandono de crianças na Coreia do Sul.

Outro filme premiado da competição que chegará a Portugal, pela distribuidora Pris Audiovisuais, será "Des étoiles à midi", de Claire Denis: o Grande Prémio do Júri ("ex-aequo"), um "segundo lugar" no palmarés, é uma história tórrida de romance tingida de mistério na Nicarágua dos anos 1980.

De secção paralela Un Certain Regard foram adquiridos os direitos de "Corsage", de Marie Kreutzer (Pris Audiovisuais), que valeu a Vicky Krieps o prémio de Melhor Interpretação pelo seu papel como a Imperatriz Elisabeth (popularmente conhecida por Sissi), e "Rodeo", de Lola Quivoran (Alambique).