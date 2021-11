O filme "Serpentário", do realizador português Carlos Conceição, estreia-se nos cinemas a 25 de novembro, revelou esta segunda-feira a agência da Curta-Metragem.

"Serpentário", que em 2019 foi selecionado para o festival de cinema de Berlim, é a primeira longa-metragem de Carlos Conceição, uma coprodução luso-angolana, cuja história é descrita pelo realizador como uma "viagem de autodescoberta", com muito de autobiografia.

"Trabalho sempre a partir de um ponto de vista pessoal sendo que o grau de metáfora vai mudando. A maioria das vezes estou a falar de uma determinada emoção ou sentimento, mas o filme é sobre uma coisa completamente diferente", contou Carlos Conceição em entrevista à agência Lusa em 2019, quando o filme competiu em Berlim.

Segundo a sinopse, o filme "retrata um rapaz que vagueia por uma paisagem africana pós-catástrofe, em busca do fantasma da sua mãe".

Carlos Conceição nasceu e viveu em Angola até aos 21 anos, admitindo ter uma relação "muito íntima e direta" com o país, onde a família paterna e materna tem raízes há várias gerações.

"As minhas famílias, do meu pai e da minha mãe, são famílias angolanas desde há três gerações, os meus avós já nasceram em Angola e todos nós a seguir nascemos também. Os meus bisavós eram colonialistas, os meus avós não. Nem sequer eram portugueses e muito menos retornados - essa palavra, enfim… o que dizer disso", afirmou o realizador em Berlim.

"Serpentário", cujo título remete também para uma constelação, é protagonizado pelo ator João Arrais e já foi exibido e premiado em vários festivais depois de Berlim, nomeadamente no DocLisboa, com o prémio revelação, e no SiciliaQueer, em Itália, onde foi eleito o melhor filme.

Carlos Conceição é autor sobretudo de curtas-metragens, nomeadamente, "Versailles", "Boa noite Cinderela", "Coelho Mau" e a premiada média-metragem "Um fio de baba escarlate", com a qual venceu em setembro o prémio Méliès de Prata, do Festival Europeu de Cinema Fantástico de Estrasburgo.

Segundo a Agência da Curta-Metragem, "Serpentário" tem estreia comercial assegurada pelo menos em Lisboa, Porto, Setúbal e Leiria.