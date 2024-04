O estúdio de "Dune" quer continuar a fazer filmes com Denis Villeneuve.

O Deadline confirmou que, já a pensar num potencial novo projeto com o realizador canadiano, a Legendary Entertainment obteve os direitos exclusivos para adaptar "Nuclear War: A Scenario" ("Guerra Nuclear: Um Cenário", em tradução literal), um livro de não ficção da finalista do Prémio Pulitzer Annie Jacobsen que acabou de entrar na lista dos 'bestsellers' do jornal New York Times.

Embora seja claro que não existe formalmente um contrato e se saiba que tem várias opções à disposição por Hollywood, dificilmente o estúdio avançaria com este acordo sem falar primeiro com Villeneuve.

O livro 'explora um cenário cronológico sobre o que aconteceria no caso de uma guerra nuclear, com base em dezenas de novas entrevistas exclusivas com especialistas militares e civis que construíram as armas e estiveram a par dos planos de resposta e foram responsáveis ​​por essas decisões caso precisem ser tomadas".

Com o tema na atualidade por causa da volatilidade política mundial e o sucesso de "Oppenheimer", o Deadline diz que existe a 'expectativa' que ele encare "Nuclear War" como mais uma super produção após adaptar o livro "O Messias de Dune".

O realizador disse publicamente que queria concluir uma trilogia pois tem menos interesse nos livros que se seguiram, referindo-se a "Filhos de Duna", "O Imperador Deus de Duna", "Hereges de Duna" e "Herdeiras de Duna" como "mais esotéricos".

Estúdio e realizador estarão a preparar este terceiro projeto que oficialmente ainda não foi anunciado, o que será uma mera formalidade: "Dune: Parte 2" é o maior sucesso de bilheteira do ano até agora, com 637 milhões de dólares a nível mundial e com potencial para mais).