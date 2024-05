A competição pela Palma de Ouro foi oficialmente aberta com dois filmes que apresentam protagonistas femininas fortes.

"Diamant Brut", a estreia da realizadora francesa Agathe Riedinger, aborda as aspirações de uma rapariga do sul da França de participar num 'reality show' na TV. É a único longa-metragem de estreia de um cineasta na competição principal.

"É um filme sobre a necessidade de amor", disse a realizadora à France-Presse.

"A personagem de Liane combina todos os arquétipos da jovem mulher que é classificada de desmiolada", notou.

Já o filme dinamarquês "Pigen med nålen", de Magnus Von Horn, conta a história, baseada em factos reais, de uma mulher que assassinou bebés em Copenhaga após a Primeira Guerra Mundial. As interpretações das atrizes Vic Carmen Sonne e Trine Dyrholm foram muito elogiadas.

"Pigen med nålen"

No total, 22 filmes concorrem à Palma de Ouro, quatro deles dirigidos por mulheres, três a menos do que na edição anterior.

Apesar desta desproporção, a atriz e realizadora norte-americana Greta Gerwig, que está a presidir ao júri deste ano, saudou o aumento geral da presença de mulheres no setor.

"Há 15 anos, não poderia imaginar que haveria tantas mulheres representadas no mundo do cinema", disse a cineasta de 40 anos, que no ano passado se tornou a primeira a realizar sozinha um filme, "Barbie", a ultrapassar os mil milhões de dólares nas bilheteiras.