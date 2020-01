Os filmes “The Under-Exile”, do português Alfredo Costa Monteiro e da venezuelana Adriana Vila Guevara, e “Em Pedaços”, do moçambicano Ruy Guerra, juntam-se à programação do Festival Internacional de Cinema de Roterdão 2020, integralmente divulgada esta quarta-feira.

Segundo informação disponível no ‘site’ oficial do festival, cuja 49.ª edição decorre de 22 de janeiro a 02 de fevereiro, a curta-metragem “The Under-Exile” será exibida na secção competitiva Bright Future, e “Em Pedaços”, na secção Perspectives, do programa Tyger Burns, no qual são mostrados novos filmes de realizadores que já trabalhavam quando o festival de Roterdão se realizou pela primeira vez, em 1972.

Em “The Under-Exile”, a História “ganha uma voz, com banda sonora ao vivo de Alfredo Costa Monteiro”, artista multimédia português radicado em Barcelona, segundo a apresentação da obra.

Ruy Guerra “nunca fez nada parecido” com “Em Pedaços”, que a organização do festival descreve como um “pedaço alucinatório e estilizado em preto e branco de Kafka ‘noir’ sobre um homem e as suas duas amantes – no mesmo apartamento e, ainda assim, separados por oceanos”.