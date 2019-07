Os filmes dos anos 80 que fazem parte das recordações de infância de muitas pessoas podem ter detalhes muito problemáticos à luz dos nossos tempos.

Foi isso que descobriu Fred Savage ao mostrar alguns dos seus preferidos aos filhos.

Agora com 43 anos, o ator foi uma das maiores estrelas infantis daquela época graças ao filme "A Princesa Prometida" (1987) e à série "The Wonder Years" (1988 a 1993, "Anos Dourados em Portugal).

The Wonder Years

"Os miúdos gostam d' 'A Princesa Prometida'. Mas tentamos mostrar-lhes os filmes que adorámos quando éramos miúdos. E eles são muito problemáticos agora, nesta era em que tentamos educar crianças muito conscientes e moralmente responsáveis", contou no programa noturno de Seth Meyers esta segunda-feira.

Uma das sessões especiais foi com "Splash, A Sereia", a comédia de 1984 com Tom Hanks e Daryl Hannah sobre um homem que salva uma desconhecida de se afogar por quem se apaixona, desconhecendo o seu "segredo".