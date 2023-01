O filme "Ice Merchants", do realizador português João Gonzalez, vai ser exibido no festival norte-americano South By Southwest (SXSW), em março em Austin, segundo a programação anunciada.

"Ice Merchants", terceiro filme de João Gonzalez, foi selecionado para a competição de curtas-metragens de animação do festival, marcado de 10 a 19 de março.

O filme de João Gonzalez teve estreia mundial em 2022 na Semana da Crítica de Cannes, em França, onde foi premiado. Desde então, tem somado vários outros prémios em contexto de festivais, e está entre os finalistas a uma nomeação para os Óscares.

"Ice Merchants" é um filme sobre perda e laços familiares, e tem como ponto de partida a imagem de uma casa numa montanha, debruçada num precipício.

A partir dessa imagem, o realizador desenvolveu a história de um pai e um filho, que produzem gelo na casa inóspita onde vivem, e de onde saltam todos os dias de paraquedas para o vender na aldeia, no sopé da montanha.

Esta curta-metragem, contada sem narrador nem diálogos, apenas por imagens desenhadas e música, tem coprodução com Reino Unido e França.

O SXSW, que teve a primeira edição em 1987, é um festival anual que ocupa a cidade de Austin com conferências, debates, cinema e dezenas de concertos em simultâneo, para uma audiência que integra público geral, mas sobretudo figuras da indústria criativa, promotores, editores e agentes.

Da programação já anunciada, sabe-se que na vertente de atuações ao vivo estará presente o projeto Surma, da artista portuguesa Débora Umbelino, que conta com dois álbuns editados, "Antwerpen" (2018) e "alla", de 2022.