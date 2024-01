O documentário “Seu nome era Gisberta”, do realizador português Sérgio Galvão Roxo, foi selecionado para o festival norte-americano South By Southwest (SXSW), em março em Austin, Texas, anunciou a organização.

A programação anunciada, da vertente de cinema e televisão, dá conta que entre as obras selecionadas está um documentário vídeo de realidade imersiva, em 360 graus, sobre a vida da trans brasileira Gisberta Salce, assassinada em 2006, no Porto.

“Seu nome era Gisberta” é um projeto luso-brasileiro de Sérgio Galvão Roxo, com ilustração e animação de Pedro Velho e narração por Alexia Vitória e “foi criado como uma ferramenta para a educação, intervenção social e ativismo contra a transfobia”, explica o autor na página oficial.

No festival estará também "Pedágio", segunda longa-metragem da realizadora brasileira Carolina Markowicz, que conta com a participação do ator português Isac Graça e que foi coproduzida pela O Som e a Fúria.

O filme é sobre uma mulher, Suellen, que tenta juntar dinheiro para ajudar, no entender dela, o filho a curar-se da homossexualidade, com o apoio de um reputado padre estrangeiro, refere a sinopse.

O SXSW, que teve a primeira edição em 1987, é um festival anual que ocupa a cidade de Austin com conferências, debates, cinema e dezenas de concertos em simultâneo, para uma audiência que integra público geral, mas sobretudo figuras da indústria criativa, promotores, editores e agentes.

A próxima edição está marcada de 8 a 16 de março e na vertente de festival de música contará com um concerto já anunciado dos Hause Plants, banda formada em Lisboa.

Guilherme Machado Correia, João Simões, Dani Oliveira Royo e João António Nunes da Silva editaram três EP -“Film For Color Photos”, em 2021, “Sleeping With Weird People”, em 2022, e “Field Trip To Coney Island”, em 2023, pela norte-americana Spirit Goth.

O concerto no SWSW marca o regresso da banda aos Estados Unidos, onde os seus elementos viveram grande parte do ano passado, em Nova Iorque.