Chegou esta sexta-feira (5) à Amazon Prime Video um novo filme e destaca-se na habitual "enxurrada" de lançamentos das plataformas.

Um 'thriller' psicológico de ficção científica, "Foe" junta como protagonistas os nomeados aos Óscares Saoirse Ronan ("Lady Bird", "Mulherzinhas") e Paul Mescal ("Normal People", "Aftersun").

Descrito como uma "exploração sensorial do casamento e da identidade", a história acompanha Hen e Junior, "que cultivam um pedaço de terra isolado que está na família de Junior há gerações, mas a sua vida tranquila é virada do avesso quando um estranho aparece inesperadamente à sua porta com uma proposta perturbadora".

A realização é de Garth Davis, o mesmo de "Maria Madalena" e do nomeado para seis Óscares "Lion - A Longa Estrada Para Casa" (2016), que escreveu o argumento com Ian Reid, o próprio autor do 'best-seller'.

"O filme está repleto de imagens fascinantes e questões contínuas sobre a natureza da humanidade (e da humanidade artificial) que trazem à luz um futuro não tão distante", descreve a sinopse oficial.