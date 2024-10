Já está em andamento a campanha de marketing para "Gladiador II", que chega aos cinemas portugueses a 14 de novembro.

Paul Mescal é o protagonista da sequela de um dos maiores sucessos na carreira de Ridley Scott e do ator Russell Crowe, vencedor dos principais Óscares de 2000.

No entanto, este não é o filme do realizador preferido do ator irlandês, revelado pela série "Normal People" e nomeado para as estatuetas douradas com "Aftersun".

"Na verdade, o favorito pessoal é o 'Thelma & Louise'. Tenho um grande carinho por esse filme", contou à edição britânica da revista GQ.

O filme de 1991 com Susan Sarandon e Geena Davis, e que revelou Brad Pitt, conta a história de duas amigas que embarcam numa 'escapadela de fim-de-semana' pelas estradas do sudoeste americano que acaba por se tornar um pesadelo quando Louise mata um homem que tentou violar Thelma.

Numa carreira com títulos como "Alien", "Blade Runner", "Cercados" ou "Perdido em Marte", Mescal revela que é preciso conhecer bem o realizador para perceber o que o teria levado a querer fazer o filme, nomeado para seis Óscares e vencedor da estatueta para Melhor Argumento Original, que se tornou um marco do feminismo no cinema.

"Ele é um enigma tão grande nisso pois se não se soubesse que ele o tinha dirigido... fica-se a pensar onde é que encaixa na sua filmografia, mas quando se fica a conhecê-lo é tão evidente que esta é uma história que teria sempre de contar", diz.

Paul Mescal com Ridley Scott na rodagem de "Gladiador II"

Mantendo uma boa parte da equipa artística atrás das câmaras, a história de "Gladiador II" avança algumas décadas, com Mescal no papel de Lucius, filho de Lucilla (Connie Nielsen) e sobrinho de Cómodo (Joaquin Phoenix).

"Anos depois de testemunhar a morte do venerado herói Maximus às mãos do seu tio, Lucius (Paul Mescal) é forçado a entrar no Coliseu depois de a sua casa ter sido conquistada pelos tirânicos imperadores que agora lideram Roma com mão de ferro. Com um sentimento de revolta e o futuro do Império em jogo, Lucius terá de olhar para o seu passado como forma de encontrar força e devolver a honra e glória de Roma ao seu povo", resume a sinopse oficial.

Além de Mescal e Nielsen, o elenco principal junta Pedro Pascal, Denzel Washington, Joseph Quinn e Fred Hechinger. Do filme anterior regressam ainda Derek Jacobi e Djimon Hounsou.

