Na altura, causou muito impacto, mesmo emocional, ver Tom Hanks, no papel da sua vida, a "contracenar" com figuras históricas, do presidente John Kennedy ao cantor John Lennon, confirmando uma rápida e impressionante evolução dos efeitos especiais.

Mas a popularidade que o filme de Robert Zemeckis mantém após 25 anos explica-se de outra forma: continua a ser o impacto emocional da história que Forrest vai contando às pessoas que se sentam ao seu lado à espera numa paragem de autocarro, depois de guardar num livro a pena que cai aos seus pés.

A tal história que mostra que "a vida é como uma caixa de chocolates, nunca se sabe o que se vai encontrar".

Através dela descobrimos um inocente que percebe com o coração o que o seu QI limitado não deixa saber e atravessa um tempo, entre o início dos anos 50 e o fim dos 70, em que a América começa precisamente a perder a sua inocência. A que ele chega, literalmente, a atravessar de uma ponta à outra, inspirando aqueles que encontra pelo caminho.

Nos EUA, "Forrest Gump" chegou no momento certo por causa da nostalgia que já existia à volta desse período histórico entre os "baby boomers" nascidos após a Segunda Guerra Mundial, reforçada por uma banda sonora com as suas canções preferidas.

Além disso, Gump supera as desvantagens (físicas e intelectuais) e torna-se estrela de futebol, herói da Guerra do Vietname, empresário de sucesso e sensação no "ping-pong", atravessando acontecimentos históricos sem por eles ser afetado: é a história iminentemente americana do "underdog".

Claro que as opiniões se dividiram entre os viram uma fábula mágica e um simplismo (histórico e cultural) e mesmo conservadorismo "à Disney" desfasados no tempo que detestaram.

Nesta contradição "Forrest Gump" torna-se, acima de tudo, um hino à mitologia de América. E, para os seus (muitos) fãs, permanece uma história de afirmação de vida e das virtudes que se encontram nas coisas mais simples...