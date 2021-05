Título do jornal The New York Post fez com que se tornasse viral a primeira fotografia de "Killers of the Flower Moon", o novo filme do ator às ordens de Martin Scorsese.

O jornal The New York Post ajudou a tornar viral a primeira fotografia oficial de "Killers of the Flower Moon", divulgada por Leonardo DiCaprio na segunda-feira à tarde. A fotografia mostra um perfeitamente reconhecível DiCaprio, ao lado de Lily Gladstone como a sua esposa no novo filme de Martin Scorsese, em rodagem desde o mês passado. Mas o jornal interpretou de outra forma, partilhando nas redes sociais "Leonardo DiCaprio irreconhecível na primeira foto do novo filme de Scorsese". O título contribui para colocar entre os tópicos mais comentados nas redes sociais não só o ator, mas um filme de época sobre a história verídica sobre os assassinato de várias pessoas da nação índia Osage no início dos anos 1920 nos EUA, após a descoberta de petróleo no seu território. Várias figuras públicas nas redes sociais comentaram a confusão do jornal e até deram uma ajuda para encontrar o ator. "Ele deve ser a pessoa à esquerda se está irreconhecível, porque a pessoa à direita parece exatamente o Leonardo DiCaprio", comentou o realizador dos filmes "Guardiões da Galáxia" James Gunn. "Não há nada que o Christian Bale não consiga fazer. Nada.", foi a constatação do ator de "Os Homens do Presidente" Bradley Whitford. A não ser que ele seja o que está à esquerda, este título é um exagero", ponderou o autor e argumentista Gary Whitta. "A única forma de Leo estar "irreconhecível" nesta fotografia é se ele estiver a interpretar a mulher, a tigela ou o saleiro", escreveu o jornalista Scott Weinberg. "Não sei se me sinto à vontade com o Leonardo DiCaprio a interpretar uma nativa americana", comentou o jornalista desportivo Duncan Smith. "Até ela o reconhece", comentou o jornalista Jim Acosta. "A Internet aponta coletivamente para ele", partilhou o oscarizado realizador Matthew A. Cherry. "Espero que isto ajude", contribuiu o jornalista Ben Collins. "O Super-Homem coloca os seus óculos. O New York Post: 'Clarke Kent, não vais acreditar em quem acabou de estar aqui'", partilhou o comediante James Felton. O jornalista Quentin Hardy foi mais corrosivo: "Não é surpreendente. Ele raramente é visto ao lado de mulheres apenas 12 anos mais novas." Inevitavelmente, o título também inspirou memes.