Esta segunda-feira, dia 21 de janeiro, a pivô brasileira Ana Paula Campos confundiu o nome da colega e o momento rapidamente chegou às redes sociais.

Durante a emissão do programa "SP1", a apresentadora do espaço de informação conversou com a jornalista Zelda Mello. Porém, ao cumprimentar a repórter, Ana Paula Campos disse "Zelda M**da".

Segundo a imprensa brasileira, em 2001, o jornalista William Waack cometeu a mesma gafe e o momento tornou-se um meme.

Veja o vídeo: