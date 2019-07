Nesta secção, competitiva, será ainda exibida “uma seleção de documentários sobre cinema e os seus autores”.

Os filmes exibidos na “Venice Classics” competem pelos prémios de Melhor Filme Restaurado e Melhor Documentário sobre Cinema, cujos vencedores são escolhidos pelo Júri de Estudantes de Cinema, presidido pela realizadora e argumentista Costanza Quatriglio.

O alinhamento completo da secção “Venice Classics” será anunciado na conferência de imprensa de apresentação do programa do 76.º Festival de Cinema de Veneza, marcada para quinta-feira.

“Francisca”, realizado em 1981 e apresentado nesse ano no Festival de Cinema de Cannes, na Quinzena dos Realizadores, é uma adaptação ao cinema do livro “Fanny Owen”, de Agustina Bessa-Luís.

A versão restaurada que vai ser apresentada em Veneza é da responsabilidade da Cinemateca Portuguesa.

De acordo com aquela instituição, “o restauro em DCP teve origem na digitalização 4K do negativo de câmara em 35mm conservado pela Cinemateca” e “a correção de cor (Cinemateca) e o restauro digital da imagem (IrmaLucia) foram feitos usando uma cópia de época como referência”.

“O som foi digitalizado a partir de um positivo de som tirado pela Cinemateca”, refere a instituição num comunicado divulgado recentemente.

Manoel de Oliveira morreu em 2015 aos 106 anos, na sua casa, no Porto, a cidade onde nasceu a 11 de dezembro de 1908.

O último filme do cineasta foi a curta-metragem "O velho do Restelo", "uma reflexão sobre a Humanidade" com quatro atores de eleição: Luís Miguel Cintra, Ricardo Trepa, Diogo Dória e Mário Barroso, estreada em dezembro de 2014, por ocasião do 106º aniversário.

O primeiro contacto com o cinema foi como ator, quando aos 19 anos fez figuração no filme "Fátima Milagrosa", de Rino Lupo, e com algumas experiências com cinema de animação.

A paixão pelo cinema rivalizava com o gosto pelo atletismo (foi campeão de salto à vara) e pelo automobilismo, modalidade em que conquistou alguns prémios.

"Douro, Faina Fluvial", uma curta-metragem documental sobre a vida nas margens do rio Douro, foi o primeiro filme que Manoel de Oliveira rodou, então com 23 anos, com uma câmara oferecida pelo pai.

Da sua extensa filmografia fazem também parte, entre outros, “Aniki-Bobó”, “Os Canibais”, “Non ou a Vã Glória de Mandar”, “Vale Abraão”, “A Caixa”, “O Convento”, “Party” e “A Carta”.