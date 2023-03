Freddie Prinze Jr. revelou que sua experiência na rodagem de "Sei o Que Fizeste no Verão Passado" quase o fez entrar em vias de facto com o realizador Jim Gillespie e desistir de Hollywood.

"Não é que não estivéssemos em sintonia. Eu sabia quais eram as escolhas certas para a personagem do Ray. Ele queria um ator diferente, um ator realmente bom chamado Jeremy Sisto, que eu conheço e gosto e respeito bastante", recordou numa entrevista ao TooFab (via revista People).

Sobre a experiência da rodagem em 1997, acrescentou: "Tenho de lhe reconhecer isto, acho que o nome dele é Jim, ele não escondeu isso. Não houve agressividade passiva, que eu detesto. Ele foi muito direto ao dizer, 'Não te quero neste filme'. Portanto, quando esse é o teu primeiro trabalho e ouves estas palavras, arrasa contigo".

O ator diz que o realizador lhe deu "notas psicóticas" sobre o que estava a fazer no filme, "como 'Não deixes a tua boca aberta. Pareces estúpido quando fazes isso'. Essa era exatamente a nota, palavra por palavra, nunca me vou esquecer".

Freddie Prinze Jr. diz que chegou ao ponto de só ter duas opções na cabeça: desanimava completamente ou partia para o confronto físico com Jim Gillespie, que "fazia questão" em criticar sempre tudo o que fazia. Numa outra ocasião, esteve quase a fazer as malas e apanhar o avião e desistir da indústria.

"Olhando para trás, não estou zangado porque o filme lançou a minha carreira toda. Não teria nada das coisas que tenho sem esse filme. Não teria a minha esposa [Sarah Michelle Gellar], não teria todos os outros filmes que fiz [...] Estou aqui por causa dessa luta e dessa dor", partilhou.

O ator chega a dizer a experiência o deixou "preparado" para a indústria do cinema e até está "eternamente grato" a Jim Gillespie por ser "um parvalhão tão grande... porque nunca conheci outro igual desde essa altura".

E esclarece: "Tenho estado preparado para todos os parvalhões mais pequenos na indústria. E tenho a certeza que ele é o herói na história de outra pessoa. Tenho a certeza que ele ajudou alguém e o adoram. Mas para mim, ele libertou muita da sua frustração em mim. Era realizador pela primeira vez, não tinha muito tempo [para fazer o filme], não tinha o orçamento que queria, não tinha o ator que queria e não soube lidar com essa frustração".

Esta versão diverge da que foi apresentada pelo realizador por altura dos festejos dos 20 anos do filme em 2017, quando disse ao Digital Spy que foi ele que defendeu junto do estúdio que Prinze Jr. fosse escolhido.