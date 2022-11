A atriz Gabriela Barros e os atores José Condessa e Martim Canavarro foram hoje distinguidos com os Prémios Atores de Cinema da Fundação GDA - Gestão dos Direitos dos Artistas, numa cerimónia em Lisboa.

De acordo com a Fundação GDA, Gabriela Barros recebeu o prémio de "Melhor interpretação em papel principal", por ter protagonizado o filme "O som que desce na Terra", de Sérgio Graciano; um filme inspirado na histórias de uma mulher que, nos anos de 1960, viajou até Angola, munida de um gravador, para mostrar e registar mensagens entre familiares e militares portugueses destacados na Guerra Colonial.

Por este mesmo filme, rodado em 2019 e só estreado nos cinemas em 2021, por causa da pandemia da covid-19, José Condessa venceu o prémio da Fundação GDA na categoria de "Melhor interpretação de papel secundário".

O prémio "Novo Talento" foi atribuído a Martim Canavarro pela participação na longa-metragem "O Último Banho", de David Bonneville.

Gabriela Barros recebe um prémio monetário de 3.000 euros, enquanto José Condessa recebe um de 2.000 euros e a Martim Canavarro coube um prémio de 1.000 euros.

O Prémio Atores de Cinema, criado em 2008 e atribuído entre pares, têm como objetivo, segundo a GDA, "reconhecer o mérito artístico e a excelência do trabalho de interpretação de atores e atrizes portugueses, realizado em longas-metragens de ficção nacionais, estreadas em sala no ano anterior ao da atribuição do prémio".

A GDA – Gestão dos Direitos dos Artistas é a entidade que em Portugal gere os direitos de propriedade intelectual de músicos, atores e bailarinos, enquanto a fundação com o mesmo nome visa valorizar o trabalho dos artistas, promover o desenvolvimento humano e cultural destes, bem como protegê-los a nível social.

Os prémios da 15.ª edição foram entregues no Teatro da Trindade, em Lisboa.