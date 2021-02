Entre todas as polémicas sobre o que terá acontecido nos bastidores do filme "Liga da Justiça" e o envolvimento do realizador Joss Whedon, há algo que não pode ser desmentido: a lealdade dos atores que trabalharam com Zack Snyder.

De Henry Cavill (Super-Homem) a Ben Affleck (Batman), de Jason Momoa (Aquaman) a Ray Fisher (Cyborg), todos dá fizeram rasgados elogios ao realizador e principal responsável pela criação do Universo Cinematográfico DC Comics.

E também Gal Gadot: a pouco tempo de chegar à HBO Max "Liga da Justiça de Zack Snyder" (18 de março), a atriz nas redes sociais agradeceu a oportunidade e revelou até que ponto o encontro entre os dois foi decisivo.

"Zack Snyder tirou-me esta fotografia no dia em que fiz o teste de câmara para 'Batman v Super-Homem: O Despertar da Justiça' com o Ben. Vim a Los Angeles durante 30 horas enquanto rodava um filme em Tel Aviv [Israel]. Mas queria tanto o papel da Mulher-Maravilha que a viagem valeu a pena. Estarei sempre grata ao Zack por me escolher e acreditar que podia dar vida à Diana. Não tinha qualquer noção do que traria o futuro quando foi tirada esta fotografia, vê-la deixa-me muito nostálgica. Também é a prova de que tudo acontece por uma razão. Estava prestes a desistir de ser atriz... e depois aconteceu isto", escreveu.

O impacto da apresentação de Gal Gadot como Mulher Maravilha acabou por ser o momento do filme de 2016 em que mais pessoas estiveram de acordo. Seguiu-se o crescimento da personagem com o filme com Patty Jenkins e o resto é história...