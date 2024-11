Com a estreia simultânea de “Wicked” e “Gladiator II”, dois dos filmes mais esperados de 2024 neste fim de semana, os cinemas americanos pretendem evocar a magia do fenómeno “Barbenheimer” do ano passado e encantar o público.

"Wicked", a adaptação cinematográfica do sucesso da Broadway, tem como protagonista a sensação pop Ariana Grande, enquanto "Gladiador II" marca o regresso do realizador Ridley Scott à antiga Roma, 24 anos depois dp seu épico original ter conquistado o Óscar de Melhor Filme.

Mas resta saber se o público receberá com prazer os memes “Glicked” ou “Wickiador” (que os departamentos de marketing já colocaram a circular nas redes), ou se irá aos cinemas com chapéus de bruxa ou sandálias romanas.

Cinemas e vários centros comerciais nos EUA já estão a ser pintados em tons de verde e rosa, em referência às bruxas de “Wicked”, e repletos de Coliseus em miniatura, preparando-se para um período que, segundo os analistas, será crucial para a indústria.

Antestreia de "Gladiador II" em Los Angeles a 18 de novembro créditos: NOS

“Tenho certeza de que este será o maior Dia de Ação de Graças que a indústria já viu”, disse Jordan Hohman, executivo da Phoenix Theatres, referindo-se ao feriado nacional que coincide com a primeira semana de exibição de ambas as produções.

Por si só, “Wicked”, do estúdio Universal, é “o filme que mais bilhetes vendeu antecipadamente” nos 24 anos de história da rede de cinemas, superando “Barbie” em 63%, acrescentou o seu proprietário e presidente, Cory Jacobson.

Tradicionalmente, os estúdios de Hollywood tinham reservas em lançar dois grandes filmes no mesmo fim de semana, mas o verão recorde de 2023 mostrou que isso pode funcionar para ambas as produções, desde que sejam as adequadas.

Assim como “Barbie” e “Oppenheimer”, “Wicked” e “Gladiador II” (da Paramount) falam para públicos diferentes, diz o analista David A. Gross, do grupo Franchise Entertainment Research.

“Wicked” inspirou, como parte da sua campanha promocional, uma linha de maquilhagem e um kit para fazer os seus próprios cupcakes, enquanto que os anúncios relacionados com a sequela de “Gladiador” são constantes nas transmissões da liga de futebol americano.

“Não existe a possibilidade de pisar a mangueira entre bombeiros”, diz Gross.

Ariana Grande e Cynthia Erivo na antestreia britânica a 18 de novembro de 2024

Mas chegar aos números estonteantes de “Barbie” e “Oppenheimer” será digno de feitiços e proezas. Apenas no fim de semana de estreia na América do Norte, esses filmes de 2023 arrecadaram 245 milhões de dólares nas bilheteiras.

“'Barbenheimer' foi um exemplo de dois filmes que superaram em muito os seus resultados (...) algo inesperado no melhor dos cenários”, alertou Daniel Lora, vice-presidente sénior de estratégia de conteúdo da Boxoffice Media.

Parte do atual otimismo da indústria decorre de outro sucesso, "Vaiana 2", da Disney, que se juntará a "Wicked" e "Gladiador II" nos cinemas uma semana depois.

“Não acho que seja uma experiência de dois filmes, mas sim de três”, diz Jacobson.

Marketing por todo o lado

Alcançar estas elevadas expectativas é algo que Hollywood necessita.

Apesar de um verão lucrativo com sequelas de sucesso como “Divertida-Mente 2” e “Deadpool & Wolverine”, 2024 foi um ano misto para uma indústria que ainda sonha em regressar aos números pré-pandemia.

Os primeiros cinco meses do ano foram prejudicados por poucos lançamentos, devido aos atrasos na produção causados ​​pelas greves de Hollywood no ano passado e pela pandemia.

Os últimos dois meses também foram dececionantes, com o fracasso de bilheteira de “Joker: Loucura a Dois”, entre outros fiascos e lançamentos medíocres.

Mas os primeiros sinais para este fim de semana parecem promissores.

"Gladiador II" foi lançado noutros países na semana passada, arrecadando 87 milhões de dólares. A Paramount espera números semelhantes na estreia nos cinemas americanos.

"Wicked", da Universal - estúdio por trás de "Oppenheimer" - deve arrecadar entre 125 e 150 milhões este fim de semana na América do Norte, mais 40 a 50 no estrangeiro (a estreia em Portugal será apenas a 5 de dezembro).

Aliás, os estúdios apostaram nas duas produções com uma longa e extensa campanha publicitária.

Em abril, a Paramount abriu a sua apresentação anual numa convenção de cinema em Las Vegas com um executivo a entrar na arena do Caesars Palace numa carruagem ladeada por soldados romanos.

Enquanto a Universal encerrou a sua apresentação entregando milhares de flores de plástico ao público para criar um gigantesco espetáculo de luzes eletrónicas verdes e rosa com o tema "Wicked".

Oito meses depois, os estúdios avaliarão se os seus esforços serão recompensados ​​nas bilheteiras.

“Quando algo realmente acontece, além de uma campanha publicitária, pode descolar e ir além do esperado”, comentou Gross.

"Portanto, veremos o que se vai passar", conclui.