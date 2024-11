Hollywood teve um descanso de alguns meses de desilusão comercial com dois dois novos filmes muito aguardados - "Wicked: Parte I", da Universal, e "Gladiador II", da Paramount - chegaram ao topo das bilheteiras norte-americanas este fim de semana.

"Wicked", a mais recente abordável do adorado "O Feiticeiro de Oz" de 1939, arrecadou cerca de 114 milhões de dólares (cerca de 108,8 milhões de euros) no período de sexta a domingo, disse o observador da indústria Exhibitor Relations.

"Esta é uma abertura sensacional para o início de uma nova saga de aventura e fantasia", disse o analista David A. Gross, que citou críticas "excelentes" e classificações dos espectadores.

Com estreia portuguesa só a 5 de dezembro, "Wicked" marcou uma das maiores aberturas de um musical no grande ecrã, de acordo com o The Hollywood Reporter - uma boa notícia para os investidores do filme, com "Wicked: Parte 2" previsto para ser lançado no próximo ano.

Os críticos dizem que Cynthia Erivo tem um papel marcante como a heroína de pele verde Elphaba, enquanto a estrela da música pop Ariana Grande, outra potência vocal, interpreta a bruxa Glinda.

Tradicionalmente, os estúdios de Hollywood tinham reservas em lançar dois grandes filmes no mesmo fim de semana, mas o verão recorde de 2023 mostrou que isso pode funcionar para ambas as produções, desde que sejam as adequadas.

Assim como “Barbie” e “Oppenheimer”, também a estreia de "Gladiador II", a tão esperada sequela do filme vencedor dos Óscares de 2000, apresentou números de fim de semana suficientemente grandes - 55,5 milhões de dólares (quase 53 milhões de euros) - para que os fãs (e departamentos de marketing) o ligassem a "Wicked" com termos como como 'Glicked' e 'Wickiator', colando ao fenómeno da cultura popular do ano passado 'Barbenheimer' (os dois filmes arrecadaram 245 milhões de dólares nas bilheteiras, enquanto agora as receitas foram de 169,5).

Paul Mescal, Pedro Pascal, Connie Nielsen e o deliciosamente maldoso Denzel Washington protagonizam uma história ambientada na Roma antiga, anos depois do "Gladiador" original, que estreou nos cinemas no mercado internacional uma semana antes e por isso já arrecadou a nível global 221 milhões de dólares.

O resistente cineasta Ridley Scott (faz 87 anos para a semana) tece uma história de ambição implacável e retribuição, apimentando o original ao trazer tubarões, babuínos e um rinoceronte para a arena encharcada de sangue.

A líder das bilheteiras do fim de semana passado, a comédia de Natal "Red One: Missão Secreta, da Amazon e da MGM, arrecadou 13,3 milhões de dólares, suficientes para o terceiro lugar.

Dwayne ("The Rock") Johnson interpreta um oficial de segurança do Polo Norte que tenta encontrar o Pai Natal (J.K. Simmons) sequestrado na véspera de Natal com a ajuda de um 'hacker' (Chris Evans), mas com um orçamento estimado em 250 milhões de dólares, sem incluir marketing e distribuição, os analistas dizem que a produção enfrenta um caminho complicado para a rentabilidade.

O quarto lugar ficou com um novo drama histórico da Angel Studios, "Bonhoeffer", com 5,1 milhões de dólares. Conta a história do pastor alemão Dietrich Bonhoeffer, que pregava uma mensagem de amor, detestava a ditadura nazi e foi acusado de envolvimento numa conspiração para assassinar Hitler. O protagonista é o ator alemão Jonas Dassler.

"Venom: A Última Dança" caiu para o quinto lugar, arrecadando uns respeitáveis 4 milhões de dólares ao quinto fim de semana nas salas.

Com um orçamento de 120 milhões, antes do marketing e distribuição, o filme protagonizado por Tom Hardy, o último de uma trilogia, já arrecadou 133,8 milhões no mercado interno e 322,6 milhões no exterior, confirmando o sucesso do investimento do estúdio Sony.