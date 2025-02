Quando "Gladiador II" chegou aos cinemas a meio de novembro, Denzel Washington recebeu muitos elogios pela interpretação de Macrinus, o antigo escravo proprietário de gladiadores que se tornava mentor de Lucius (Paul Mescal) e conspirava para conquistar poder em Roma.

Muitos analistas apostaram que, pelo seu trabalho no épico de Ridley Scott, seria um dos cinco na corrida para o Óscar de Ator Secundário, a 10.ª nomeação de uma carreira onde estão as estatuetas douradas como secundário em "Templo de Glória" (1989) e protagonista em "Dia de Treino" (2001).

Mas a sequela do vencedor dos Óscares de 2000 foi perdendo força na temporada de prémios e ficou apenas pela nomeação para Melhor Guarda-Roupa no anúncio a 23 de janeiro.

Quem não perdeu o sono foi o próprio Denzel Washington, como revela a reação quando o jornal New York Times lhe perguntou o que tinha sentido após a 'rejeição' da Academia.

'Estão a brincar comigo? 'Ah, estou tão chateado.', reagiu com ironia, antes de acrescentar 'Estou feliz com a forma como correu e estou feliz com o que ando a fazer'.

O ator recordou a longa carreira e as vantagens de ter 70 anos.

"Ando há muito tempo nisto. [...] Não quero dizer que tenho outras coisas para me preocupar, mas há uma realidade nesta idade. O começo da sabedoria é a compreensão. Estou a ficar mais sábio, a trabalhar para falar menos e aprender a perceber mais – e isso é emocionante.”, explicou.

Washington acrescentou que está mais do que recompensado com o seu trabalho atual, o regresso aos palcos num clássico de Shakspeare.

“Estava ali sentado a sorrir e a dizer, 'Olha para ti. No dia em que não foste nomeado para os Óscares, estás a trabalhar no ‘Othello’ na Broadway.'”, recordou.

A 97.ª edição dos Óscares está marcada para 2 de março, em Los Angeles, Califórnia, com apresentação de Conan O’Brien.

