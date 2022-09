Gleen Close, que deveria presidir ao júri da 70.ª edição do Festival Internacional de Cinema de San Sebastián entre os dias 16 e 24 de setembro, cancelou a sua participação devido a uma "emergência familiar", anunciaram esta terça-feira os organizadores.

"A atriz Glenn Close teve que cancelar a sua visita ao Festival de San Sebastián no último momento devido uma emergência familiar", destaca o comunicado do evento realizado na cidade costeira do País Basco, no norte da Espanha.

A carta contêm uma mensagem da própria atriz, de 75 anos, pedindo perdão aos organizadores, cineastas e ao público pela sua ausência repentina.

"Lamento profundamente não poder participar no Festival pois houve uma emergência familiar que me obriga a ficar em casa", diz Close.

O produtor argentino Matías Mosteirín presidirá ao júri no seu lugar.

A intérprete de "Atração Fatal" e "Ligações Perigosas", que divide com Peter O'Toole o recorde de nomeações aos Óscares sem nunca ter ganho entre os atores, era uma das estrelas mais aguardadas pela cidade basca para o concurso.

Quem estará nesta edição do festival, o último do ano na temporada de grandes mostras cinematográficas da Europa após Cannes, Berlim e Veneza, será a atriz francesa Juliette Binoche e o realizador canadiano David Cronenberg, distinguidos com os dois prémios honorários Donostia nesta edição.

Também é esperada a presença da atriz espanhola Penélope Cruz, do argentino Ricardo Darín, do irlandês Liam Neeson e da alemã Hannah Schygulla.