Gloria Estefan e Andy Garcia vão estão à frente da família latina da nova versão para o cinema de "O Pai da Noiva".

Após dois filmes nos anos 1950 com Spencer Tracy, Joan Bennett e Elizabeth Taylor, e outros dois nos anos 1990 com Steve Martin, Diane Keaton e Kimberly Williams, a nova versão realizada por Gaz Alazraki promete ser mais a que terá mais diversidade.

A história mantém-se: um pai lida com dor emocional de casar a filha e as complicações organizacionais e financeiras do grande evento, mas agora através do prismas de uma extensa família americana de origem cubana.

A "noiva" será interpretada por Adria Arjona, que entrou na segunda temporada de "True Detective" (2015) e em filmes como "Batalha do Pacífico: A Revolta" (2018) e "6 Underground" (2019).

Segundo a imprensa especializada, o novo filme vai aproximar-se mais do género da comédia romântica e da versão original de 1950.

Ambos de origem cubana e amigos de décadas, será a primeira vez que Andy Garcia e Gloria Estefan vão trabalhar juntos à frente das câmaras.

No caso da estrela da música cubana, este será apenas o seu terceiro filme como atriz: apesar da elogiada estreia ao lado de Meryl Streep em "Melodia do Coração" (1999), só regressou em "A Change of Heart" (2017).

"Um sonoro sim foi a minha resposta ao convite para me juntar ao meu bom amigo, o incrivelmente talentoso Andy Garcia, para esta nova e maravilhosamente calorosa e divertida encarnação do clássico 'O Pai da Noiva'! Sou fã do realizador Gaz Alazraki desde que vi a sua comédia de sucesso 'Nosotros Los Nobles' [2013] e mal posso esperar para ver como ele dá vida a este argumento incrível de Matt Lopez", reagiu oficialmente Gloria Estefan, citada pela publicação especializada Deadline.