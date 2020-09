"I am Greta", o documentário do sueco Nathan Grossman, apresentado como evento especial, traça a trajetória da jovem sueca desde que, em 2018, aos 15 anos, iniciou uma greve estudantil pelo clima em frente ao Parlamento do seu país.

"Algumas pessoas espalham teorias da conspiração, dizem que não penso nem falo por mim ou que outras pessoas escrevem os meus discursos. Com este filme, podem ver que não é verdade”, explicou à AFP durante uma videoconferência organizada pelo Festival de Veneza.

O documentário alterna imagens de manifestações, marchas e encontros que a jovem manteve com líderes mundiais, como o papa Francisco e o presidente francês Emmanuel Macron, com cenas da sua vida íntima, no seu quarto ou a fazer um bolo com a sua mãe.

As inúmeras sequências de viagens de comboio à noite com o seu pai para viajar por metade da Europa mostram a medida do compromisso da jovem com a crise climática que está a atingir o planeta.

Grossman, que disse ter conseguido fazer imagens desde o primeiro dia por pura sorte, revelou que demorou "vários meses" para perceber o carisma e a amplitude da mobilização para o clima que a jovem tinha gerado.