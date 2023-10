O filme-concerto de Taylor Swift estreou-se nas salas de cinema na passada sexta-feira, dia 13 de outubro.

Os fãs da cantora norte-americana não quiseram perder a oportunidade de ver no grande ecrã o concerto da "The Eras Tour". Para muitos dos seguidores da artista, o filme é a única oportunidade de verem o espetáculo, já que não conseguiram bilhetes para o concerto.

Nas várias sessões em Portugal, os fãs não esconderam a emoção e saltaram das cadeiras da sala de cinema para cantar e dançar ao som dos temas de Taylor Swift, que se estreia em Portugal, no Estádio da Luz, em Lisboa, nos dias 24 e 25 de maio de 2024.

Veja os vídeos:

Após esgotar todos os ingressos para a sua digressão em grandes estádios, a superestrela Taylor Swift encheu as salas de cinema de fãs: o filme-concerto baseado no seu espetáculo arrecadou entre 95 e 97 milhões de dólares [90.1 a 92 milhões de euros] no fim de semana de estreia na América do Norte, quebrando recordes no género para o grande ecrã.

Segundo os dados disponíveis no Instituto do Cinema e do Audiovisual, os preços dos bilhetes (só a 13,13 euros) contribuíram para que o filme-concerto ficasse em primeiro lugar em Portugal nas receitas entre 12 e 15 de outubro, acima dos 208 mil euros, mas os 15.856 espectadores corresponderam apenas ao terceiro lugar entre os mais vistos durante os quatro dias: 18.934 e 16.987 foram assistir respetivamente "Patrulha Pata: O Super Filme" e "O Exorcista: Crente".