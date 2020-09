Após a confirmação de Neve Campbell também foram anunciadas as entradas Dylan Minnette ("13 Reasons Why"), Mason Gooding ("Booksmart", "Love, Victor") e Mikey Madison ("Era Uma Vez em... Hollywood", "Better Things").

Com rodagem prevista para arrancar ainda este ano, quando estiverem em vigor os regulamentos de segurança da COVID-19, o novo projeto tem à frente Matt Bettinelli-Olpin e Tyler Gillett, a dupla que causou sensação junto dos fãs do terror no ano passado com "Ready or Not - O Ritual".

A história, descrita como uma nova "abordagem", está a ser mantida em segredo, mas é da autoria de James Vanderbilt (de "Zodiac" e "O Fanstástico Homem-Aranha") e Guy Busick ("Ready or Not").

RECORDE OS ATORES DE "SCREAM".