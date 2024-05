Ausente do sexto filme por causa de uma disputa salarial com o estúdio, Neve Campbell anunciou em março que voltaria a ser Sidney Prescott na saga "Gritos".

Na altura, a atriz disse que lhe pediram para regressar "da forma o mais respeitadora possível" após ter batido com a porta em junho de 2022 por achar que a proposta que lhe fizeram não seria a mesma se ela "fosse um homem e tivesse feito cinco filmes de uma saga de sucesso gigantesca ao longo de 25 anos".

As negociações foram agora muito diferentes, reconheceu.

"Vivo com a Sidney há 30 anos. Vivi esta jornada por ela e estou muito, muito grata, por regressar", disse numa nova entrevista à revista People.

"Estou muito grata que o estúdio me tenha ouvido quando falei sobre a discrepância salarial e não me ter sentido respeitada [nas negociações para 'Gritos 6'] e voltaram. Foi bom ter partilhado isto com o mundo e ter sido ouvida e ter feito a diferença desta forma. Espero que outras pessoas também tenham essa oportunidade", acrescentou.

A atriz acrescentou que não tinha a certeza do que ia acontecer quando foi contactada para regressar.

"Pensei 'Não sei o que é respeitoso para eles. Podemos estar em lugares muito diferentes. Mas começaram num lugar forte, isso foi adorável", admitiu.

Campbell também reforçou o entusiasmo por ir trabalhar com Kevin Williamson, que criou a saga e escreveu "Gritos" (1996), "Gritos 2" (1997) e "Gritos 4" (2011).

"Estou muito entusiasmada por Kevin Williamson ser o realizador. Acho que tem estado à espera de fazer isto há anos e merece. Este é o bebé dele. Vai fazer um trabalho fenomenal", disse.