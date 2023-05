"Guardiões da Galáxia: Volume 3", da Marvel, estreou este fim de semana nos cinemas dos EUA e Canadá com uma sólida venda de bilhetes de 114 milhões de dólares (cerca de 103 milhões de euros, à cotação do dia), informou, neste domingo, o site especializado Exhibitor Relations.

O valor fica dentro da parte inferior das previsões, que iam dos 110 aos 130 milhões de dólares, perto dos 106 milhões do filme anterior do estúdio, "Homem-Formiga e a Vespa: Quantumania”, e distante dos 146,5 milhões arrecadados em 2017 pelo "Volume 2".

Apesar de também ficar muito abaixo da estreia do ano passado de "Doutor Estranho no Multiverso da Loucura", que obteve 187 milhões dólares, continua a ser "uma excelente estreia para a parte 3 da sequela da Marvel", considerou o analista David A. Gross.

"Esse é uma receita sólida", acrescentou.

Em contraste, as receitas internacionais estão ao nível do segundo filme e permitiram bater a previsão mundial de um lançamento de 250 milhões de dólares: as receitas chegaram aos 282 milhões, em grande parte por bater a incerteza do mercado asiático, principalmente China e Coreia do Sul.

Com boas críticas e um resultado A no CinemaScore (o inquéritos feito aos espectadores à saída do cinema), acredita-se que, ao contrário dos filmes mais recentes da Marvel, este "Volume 3" conseguirá evitar as quebras abruptas de receitas nas semanas seguintes e manter-se forte até à estreia de "Velocidade Furiosa X" no final do mês.

Os "Guardiões" destronaram finalmente da liderança das bilheteira a animação "Super Mario Bros. O Filme", da Universal, que ficou em primeiro lugar durante cinco semanas: o filme baseado no videojogo, que arrecadou mais de mil milhões de dólares em todo o mundo, conseguiu mais 18,6 milhões entre sexta-feira e domingo.

O sangrento filme de terror "Evil Dead Rise - O Despertar", da Warner Bros, caiu uma posição e agora é o terceiro, arrecadando 5,7 milhões de dólares. O total mundial de quase 98 milhões faz desta um grande sucesso nos cinemas de 2023, tanto mais que foi produzido originalmente para ser lançado diretamente na plataforma de streaming HBO Max.