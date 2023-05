"Guardiões da Galáxia - Volume 3" da Marvel, venceu a competição pelo segundo fim de semana consecutivo nos cinemas norte-americanos, arrecadando 60,5 milhões de dólares. O total global supera os 528 milhões, segundo avançou no domingo o observador da indústria Exhibitor Relations.

A queda de apenas 49% em relação à estreia é a melhor para qualquer sequela da Marvel e a terceira melhor entre os 32 filmes do Universo Cinematográfico, uma boa notícia para o estúdio após os lançamentos mais recentes ("Homem-Formiga e a Vespa: Quantumania", por exemplo, teve uma quebra de quase 70% em fevereiro).

O último conto de mercenários intergalácticos excêntricos, humanos ou não, novamente protagonizado por Chris Pratt, Zoe Saldana, Dave Bautista, Bradley Cooper e Vin Diesel -, desta vez numa missão para salvar o parceiro Rocket Raccoon de um cientista que tem a intenção de remover o seu cérebro.

Na semana anterior, "Guardiões" havia destronado "Super Mario Bros. O Filme" do primeiro lugar, mas a adaptação do videojogo já faturou mais de 1,2 mil milhões de dólares em todo o mundo e permanece firmemente em segundo lugar à sexta semana de exibição, arrecadando 13 milhões no período de sexta a domingo.

"Do Jeito que Elas Querem - Um Novo Capítulo", uma sequela de uma comédia romântica bem recebida para os mais velhos, ficou em terceiro lugar no seu fim de semana de estreia com 6,5 milhões de dólares - descrito como um "início lento" pelo analista David A. Gross, que também reconheceu que "o público mais velho" não vai logo a correr para ver estes filmes nos primeiros dias.

O filme, que segue quatro amigas numa viagem à Itália, apresenta um quarteto de estrelas formado por Diane Keaton, Jane Fonda, Candice Bergen e Mary Steenburgen - todas entre os 70 ou 80 anos.

O filme de terror encharcado de sangue "Evil Dead Rise" caiu uma posição para o quarto lugar, arrecadando 3,7 milhões. O filme acompanha duas irmãs (Lily Sullivan e Alyssa Sutherland) que lutam contra a tripulação demoníaca dos Deadites.

Em quinto lugar, também perdendo uma posição, ficou a comédia dramática "Are You There God? It's Me, Margaret", com 2,5 milhões.

Inédito em Portugal, revela Abby Ryder Fortson no papel da aluna do sexto ano Margaret Simon enquanto enfrenta os desafios dessa idade estranha.