Em dezembro, Guy Pearce causou sensação ao revelar que foi um boicote do estúdio onde trabalhava Chistopher Nolan a razão para ser um dos poucos atores de gabarito a só ter trabalhado com o realizador num filme, "Memento".

Atualmente com 57 anos e nomeado pela primeira vez para os Óscares, como Ator Secundário, por "O Brutalista", o 'thriller de 2000 continua a ser um dos trabalhos mais conhecidos e admirados do australiano, juntamente com "Rainha do Deserto" (1994), "L.A. Confidencial" (1997), "O Insaciável" (1999), "A Máquina do Tempo" (2002), "Escolha Mortal" (2005), "Lockout - Máxima Segurança" (2012) e a série "Mare of Easttown" (2021).

"Havia um executivo na Warner Bros. que disse abertamente ao meu agente: 'Não percebo o [interesse do] Guy Pearce. Nunca vou conseguir perceber. Nunca vou contratar o Guy Pearce'.”, disse à revista Vanity Fair, uma revelação que se tornou viral.

Mas antes de participar no início de janeiro numa sessão de perguntas e resposta após uma sessão especial pelos 25 anos da estreia, Guy Pearce quis rever ver "Memento"... e teve uma epifania: apesar de ter sido nomeado na época para vários prémios, não gostou mesmo nada do seu trabalho como o investigador de seguros que quer vingar o assassinato da mulher, mas como sofre de uma rara perda de memória em relação a acontecimentos recentes, anota os mais importantes em pedaços de papel ou tatuados no seu próprio corpo.

“Estou a ter uma crise existencial. Vi o 'Memento' no outro dia e ainda estou deprimido. Sou uma porcaria nesse filme.", admitiu recentemente numa entrevista ao jornal The Times (acesso pago, via Deadline e Variety).

A reflexão chega ao ponto de perceber a rejeição do estúdio na época: “Enquanto estava a dar percebi que odiava o que fiz. E portanto toda aquela coisa sobre um executivo da Warner ser o motivo de não ter trabalhado novamente com o Chris? Desabou. Sei por que não voltei a trabalhar com ele – é porque não sou bom em ‘Memento’”.

“Estava a tentar ter uma atitude irreverente, mas funcionou tudo mal", notou sobre a sua abordagem.

E acrescentou: "[O ator britânico] John Gielgud disse uma vez: 'Pode-se ser bom num filme bom, bom num filme mau, mau num filme mau, mas nunca ser mau num filme bom'. Mesmo assim, vi o 'Memento' e percebi que sou mau num filme bom.".

Questionado se tinha contado o que achava ao oscarizado realizador, a resposta foi clara.

"Não, porque acho que ele concordaria comigo. É engraçado; as pessoas dizem que devia ter sido nomeado pelo 'Memento'. Agora, percebo por que não fui", concluiu.

A 97.ª edição dos Óscares está marcada para 2 de março de 2025, em Los Angeles, Califórnia, com apresentação de Conan O’Brien.