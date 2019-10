O filme, protagonizado por Scarlett Johansson, retrata a Segunda Guerra Mundial através dos olhos de um miúdo alemão (Roman Griffin Davis) que foi doutrinado pela juventude nazi e fica consternado ao descobrir uma menina judia a viver no sótão da sua casa.

O jovem Jojo, que nunca tinha encontrado um judeu, encara-a inicialmente com temor e repugnância, mas ao tomar conhecimento que a sua mãe (Johansson) lhe deu abrigo em segredo, correndo um grande risco, vê-se obrigado a passar algum tempo com ela.

VEJA O TRAILER.



Classificado como uma "sátira anti-ódio", "Jojo Rabbit" começou a ser imaginado em 2011, quando a mãe de Waititi recomendou o livro "Caging Skies", que acabou por ser a inspiração.

O lançamento - que em Portugal está previsto para 6 de fevereiro de 2020 - acontece numa altura em que déspotas e populistas de extrema-direita estão em ascensão em todo o mundo, salienta o realizador.

"Naquela época, não havia tantos nazis", afirmou, numa referência ao momento em que começou a trabalhar no projeto.

"Agora, parece estranhamente relevante, mais relevante", enfatiza.

"Chega-se a 2019, quando o filme estreia, com um aumento dos neonazis e de grupos de ódio. Intolerância e ódio avançam, assim como as pessoas que promovem o ódio e a intolerância", completou.

Audacioso

"Jojo Rabbit" poderia emular "A Vida é Bela", de 1997, outro filme de temática nazi polarizador que venceu três estatuetas dos Óscares.

Apesar das críticas mornas, o filme de Waititi entrou definitivamente no radar após a vitória no conceituado Festival de Toronto.

O prémio, decidido pelo público, é considerado um indicador confiável para a distinção mais importante do cinema, como aconteceu com "Green Book", "O Discurso do Rei" e "Quem Quer Ser Bilionário?".

As pessoas que assistiram ao filme no festival ignoraram as preocupações dos críticos sobre a estética caricatural e "hipster" da obra, e a controversa representação de Waititi de um Hitler idiota e infantil, produto da imaginação de um garoto que sofreu lavagem cerebral.

Waititi disse que, no início, não queria interpretar Hitler, que pressiona Jojo a denunciar a presença da jovem judia, mas que cedeu ao pedido da Fox Searchlight, estúdio que comprou os direitos de exibição do filme.

"A principal palavra para descrever este papel é vergonha", afirmou o cineasta.

"Na maior parte do tempo, fiquei embaraçado por ter que me vestir daquela forma", reforçou.

Mas a decisão valeu a pena, declarou Waititi, porque ter uma estrela de Hollywood no papel desviaria a atenção da verdadeira preocupação do filme: o impacto da guerra e do fascismo nas mentes jovens e inocentes.

Scarlett Johansson entrou no projeto depois de Chris Hemsworth, o seu colega de elenco em "Vingadores", mostrar o argumento de Waititi.

"Era cheio de extravagâncias e aspetos infantis, mas também era realmente comovente e forte", disse a atriz.

Stephen Merchant, cocriador da série "The Office" e que interpreta um capitão sinistro da Gestapo, disse que pareceu "audacioso" fazer este filme no momento em que o "cinema convencional talvez tenha ficado um pouco mais conservador ou optado por correr menos risco".

"Isto é algo que deve ser aplaudido", destacou.