Harry Styles não aparece apenas como ator em "Não Te Preocupes Querida".

Esta quarta-feira, dois dias após o Festival de Cinema ter assistido à antestreia mundial do filme que tem estado nas bocas do mundo por causa da alegada tensão entre

a atriz Florence Pugh e a realizadora Olivia Wilde, a Amazon Prime Video revelou o trailer oficial da outra aposta, "My Policeman".

Realizado por Michael Grandage, que ganhou um Tony (prémio do teatro americano) e assinou "Um Editor de Génios" em 2016, a história principal segue três jovens - o polícia Tom (Harry Styles), a professora Marion (Emma Corrin, de "The Crown") e o curador de museus Patrick (David Dawson, de "The Last Kingdom") - numa viagem emocional na Grã-Bretanha dos anos 50, quando o casamento era a escolha mais segura e a homossexualidade ilegal: Marion apaixona-se à primeira vista por Tom, que por sua vez ama Patrick, que lhe abre os olhos para outro mundo, mais glamoroso e sofisticado.

Os três reencontram-se na década de 90 para reparar a dor do passado: aqui, Tom, Marion e Patrick são interpretados por Linus Roache ("Homeland"), Gina McKee ("Notting Hill") e Rupert Everett ("O Casamento do Meu Melhor Amigo").

"My Policeman" será lançado nível mundial a 4 de novembro.

TRAILER.