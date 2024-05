“The Idea of You” já está disponível na Amazon Prime Video, após o trailer lançado em março bater o recorde do mais visto de sempre para um filme original de streaming, com mais de 125 milhões de visualizações em todas as redes sociais.

Com uma classificação etária para um público mais adulto nos EUA, o filme conta a história de uma mãe solteira de 40 anos (a oscarizada Anne Hathaway), que inicia um romance inesperado com o vocalista de 24 anos da August Moon, a 'boys band' mais popular do planeta (papel de Nicholas Galitzine, popularizado por "Corações Marcados" e "Vermelho, Branco e Sangue Azul").

"Quando Solène é forçada a acompanhar a sua filha adolescente ao Festival de Música Coachella, depois de o seu ex a ter abandonado à última da hora, tem um encontro casual com Hayes Campbell, surgindo uma faísca instantânea e inegável. Quando iniciam um romance turbulento, não demora muito até que o estatuto de super estrela de Hayes coloque desafios inevitáveis à sua relação, e Solène descobre rapidamente que a vida sob os holofotes pode ser mais do que aquilo que esperava", destaca a sinopse oficial revelada pela serviço.

Se a história parece familiar, não será completamente por acaso: esta é a adaptação de um aclamado livro de Robinne Lee, que reconheceu que 'a semente foi plantada' após pesquisar os One Direction e descobrir que Harry Styles namorava frequentemente com mulheres mais velhas. Mais tarde, também percebeu que histórias que imaginou para o livro aconteceram posteriormente na sua vida.

