"Caminhava pelos campos para comprovar que não estavam minados", lembra Roya, uma das poucas cineastas do Afeganistão, um país classificado com frequência como o pior do mundo para mulheres.

Após tantos riscos, "Three Dots" [Três Pontos, em tradução literal], uma curta-metragem que abordava os casamentos forçados, frequentes no Afeganistão, foi premiado em muitos festivais internacionais. E sua carreira descolou.

Roya fundou uma produtora com a sua irmã, a Roya Film House, cujos filmes, sempre centrados na dolorosa vida quotidiana das mulheres afegãs, ganharam vários prémios internacionais.

Uma mulher corajosa

A Letter to the President

Em 2013, ela criou o primeiro festival de cinema feminino do Afeganistão. Cinco anos depois, recebeu o Prémio Internacional às Mulheres de Coragem, entregue pela primeira-dama dos Estados Unidos, Melania Trump.

Várias vezes ameaçada de morte pelos mais conservadores, Roya Sadat "nega-se a ficar calada", escreveu o Departamento de Estado dos EUA.

"Examinando a cultura afegã através do cinema, Sadat desempenha o seu papel para transformar o seu país num lugar melhor para as mulheres e as crianças", completou.

A recompensa chegou com o lançamento do longa-metragem "A Letter to the President" [Uma Carta para o Presidente], que conta a história de uma mulher presa por ter matado, por acidente, o seu marido violento. Outro tabu afegão abordado pela realizadora.

"Tinha medo de más reações", disse em entrevista à agência AFP. Mas sentiu-se aliviada quando, durante uma projeção do filme em Cabul, o público aplaudiu a heroína após ter dado uma chapada no seu marido depois de ser espancada.

Abordando os direitos das mulheres nos seus filmes e documentários, Roya Sadat quer reparar os danos de 40 anos de guerra na sociedade e cultura afegãs.

"Talvez seja fácil reconstruir um prédio destruído pela guerra, mas não é [fácil] mudar a mentalidade das pessoas", afirmou, insistindo em que "a única forma de fazer isso é pela cultura, pelos meios de comunicação e, principalmente, pelo cinema".

Os filmes de Roya Sadat, "centrados em mulheres e destinados ao público feminino, têm impacto direto nas mulheres na sociedade", comenta Latif Ahmadi, cineasta e ex-diretor do Instituto de Cinema Afegão.

Centro cultural clandestino

Roya Sadat durante a rodagem da curta 'Playing the Taar' (2008)

Roya nasceu em 1981 e viveu 38 dos últimos 40 anos da guerra que devastou o país. A sua família teve de se esconder durante a década de ocupação soviética, entre 1979 e 1989.

Começou a escrever na escola primária: poemas, contos, peças de teatro. Ainda era estudante quanto fez um programa de televisão com as amigas da turma, o primeiro criado por mulheres em Herat, a capital do oeste do Afeganistão.

No meio disso tudo, os talibãs tomaram o poder. E as escolas de meninas fecharam. As mulheres viviam confinadas em casa. Roya era autorizada a trabalhar como enfermeira, porque eram necessárias mulheres para atender a outras mulheres.

No hospital, criou um centro cultural clandestino em que organizou apresentações de uma das suas obras teatrais. "Comparávamos os tempos dos talibãs com a era pré-islâmica, quando as meninas eram enterradas vivas", contou.

O chefe do hospital era talibã.

"Era muito perigoso", recorda. "Mas ainda é difícil de acreditar que tenhamos conseguido atuar", acrescentou.

Hoje em dia, a cineasta comemora duas décadas de sucesso nos direitos das mulheres, graças à presença das tropas ocidentais.

Os resultados são impressionantes nas grandes cidades, onde agora as mulheres são visíveis e ativas. À volta de 39% de raparigas frequentam o equivalente ao Ensino Secundário, segundo o Banco Mundial. Há 20 anos, eram poucas.

Tudo pode perder-se se os insurgentes voltarem ao poder após a retirada das forças americanas, negociada com Washington.

Roya Sadat suspira: "Receio que eles simplesmente nos esqueçam como durante os cinco anos de governo dos talibãs".