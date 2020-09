Halle Berry confirmou que entrou em choque com o realizador Bryan Singer várias vezes durante a rodagem dos filmes "X-Men".

A atriz interpretou Storm em quatro filmes, três deles feitos por Bryan Singer, incluindo o que lançou a saga dos mutantes em 2000 e o da sua despedida da personagem, "X-Men: Dias de Um Futuro Esquecido", em 2014.

No final de julho, uma investigação do The Hollywood Reporter desvendava as ausências frequentes, ataques de raiva, festas pesadas com adolescentes e consumo de drogas do realizador então com 34 anos durante a rodagem do primeiro "X-Men", e como a tolerância do estúdio com esses comportamentos "criou um monstro".

Bryan Singer

Bryan Singer foi colocado à margem de Hollywood após ser despedido a meio da rodagem de “Bohemian Rhapsody” (2018) por se ausentar durante a rodagem e a publicação de uma reportagem no The Atlantic em março de 2019 denunciar um alegado comportamento sexual predatório com vários jovens, incluindo menores de idade.