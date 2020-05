Após a estreia "off-Broadway", "Hamilton" transferiu-se para a Broadway no verão de 2015 e tornou-se um sucesso de público e um fenómeno cultural. Com as sessões esgotadas, os bilhetes chegavam a custar 500 dólares [mais de 450 euros].

No início de fevereiro, foi notícia que a Disney tinha ficado com os direitos direitos mundiais da versão filmada com o elenco original após pagar uns astronómicos 75 milhões de dólares [67,85 milhões de euros], num acordo de aquisição sem precedentes por um filme finalizado.

Ao contrário de outras versões de musicais da Broadway, Thomas Kail (da série "Fosse/Verdon") dirigiu tanto a versão para os palcos como o filme de 160 minutos, criado a partir de três espetáculos ao vivo e ainda alguns planos sem público, de diferentes ângulos, duas semanas antes da saída do elenco original.

Para contrariar a sensação de "teatro filmado", o comunicado da Disney em fevereiro destacava que o filme era "um salto em frente" na arte de filmar espetáculos ao vivo, transportando "o seu público para o mundo do espetáculo da Broadway de uma forma íntima única".

"Combinando os melhores elementos de teatro ao vivo e cinema, o resultado é um espetáculo de palco filmado que é uma forma totalmente nova de viver 'Hamilton. ”